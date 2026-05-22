Drift Şampiyonası İlk Kez Gaziantep’te heyecan HT Spor'da yaşanacak!

2026 Türkiye Drift Şampiyonası ilk kez Gaziantep’e taşınıyor… Sezonun ikinci yarışı, Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, Power App ve HT Spor katkılarıyla 24 Mayıs Pazar günü Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi Gazi Pisti’nde düzenlenecek.

🏎️ Türkiye Drift Şampiyonası’nda heyecan sürüyor!



🏁 Gaziantep’te yapılacak ikinci ayak yarışları, 24 Mayıs Pazar günü HT Spor’da! 📺



🎙️ Otomobil Sporları Drift Kulübü Başkanı Özer Mollamehmetoğlu açıklamalarda bulundu.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/v29kuhfQHe pic.twitter.com/rbpzuEQT16 — HT Spor (@HTSpor) May 22, 2026

Profesyonel drift araçlarının kapı kapıya mücadelesi, saat 10.00’da antrenman turları ile başlayacak. Saat 12.30’daki seyirci padok ziyaretinin ardından, 15.30’den itibaren eleme eşleşmelerine geçilecek.

Halka açık ve ücretsiz olan organizasyon, saat 15.00’den itibaren HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.