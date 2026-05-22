Drift Şampiyonası İlk Kez Gaziantep’te heyecan HT Spor'da yaşanacak!
2026 Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci ayağı ilk kez Gaziantep'te düzenlenecek. Drift Otomobil Spor Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilecek yarış, 24 Mayıs Pazar günü Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki Gazi Pisti'nde yapılacak. Yarış heyecanı saat 15.00'ten itibaren HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
22 Mayıs 2026 - 12:32
2026 Türkiye Drift Şampiyonası ilk kez Gaziantep’e taşınıyor… Sezonun ikinci yarışı, Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, Power App ve HT Spor katkılarıyla 24 Mayıs Pazar günü Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi Gazi Pisti’nde düzenlenecek.
Profesyonel drift araçlarının kapı kapıya mücadelesi, saat 10.00’da antrenman turları ile başlayacak. Saat 12.30’daki seyirci padok ziyaretinin ardından, 15.30’den itibaren eleme eşleşmelerine geçilecek.
Halka açık ve ücretsiz olan organizasyon, saat 15.00’den itibaren HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
