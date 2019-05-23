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Drone ile kapıya kadar kargo hizmetini devreye aldı

HABERTURK.COM

DHL Express ve EHang, tam otomatik yükleme ve indirmeyi içeren drone ile teslimat çözümü için Çin’de stratejik ortaklık yaptı. Geliştirilen sistemle tek taraflı teslimat süresi, 40 dakikadan 8 dakikaya indirildi.

drone kargo

Taşımacılık alanında uluslararası hizmet sağlayıcısı DHL Express ile akıllı otonom hava aracı üreticisi EHang stratejik bir ortaklığa imza attı. Çin'in büyük şehirlerinde kapıya teslimat için yapılan ortaklıkla, tam otomatik ve akıllı drone’larla kargo gönderimi yapılabilecek. Verilen bilgiye göre atılan bu adımla, DHL Çin’de drone ile teslimat hizmeti veren ilk uluslararası hızlı hava taşımacılığı şirketi oldu.

İlk etapta bir DHL müşterisi için DHL Liaobu Dongguan hizmet merkezi ile müşterinin tesisleri arasında özel bir rota oluşturuldu. Geliştirilen drone ile teslimat sisteminde, EHang’in yeni piyasaya sürdüğü Falcon serisi insansız hava araçları (İHA) kullanıldı.

İş birliğiyle ilgili yapılan açıklamaya göre tek taraflı teslimat süresini 40 dakikadan 8 dakikaya indiren sistem, teslimat başına maliyeti yüzde 80’lere varan oranda azaltırken, karayolu taşımacılığına göre daha az enerji tüketilmesini ve karbon ayak izinin küçülmesini hedefliyor.

SEFER BAŞINA 5 KİLOGRAM TAŞIMA KAPASİTESİ

Çin’de son kullanıcıya hizmet veren işletmelerin (B2C) ve adrese teslim uygulamasının yaygınlaşmasıyla birlikte teslimat hizmetlerinde drone’ların kullanılmasının, özellikle şehir içinde kapıya teslim uygulamalarında artması bekleniyor.

Dört kolunda sekiz pervanesi bulunan EHang Falcon’da, akıllı ve güvenli uçuş kontrol modülleri bulunuyor. Sözkonusu drone, dikey kalkış ve iniş, hassas GPS ve görsel tanımlama sistemleri, akıllı uçuş rotası planlama, tam otomatik uçuş ve canlı ağ bağlantısı gibi özelliklere sahip.

Sefer başına 5 kilograma kadar yük taşıyabilen drone’lar, tam otomatik ve akıllı çözümler olarak sevk edilen ürünün otonom bir şekilde yüklenmesini ve indirilmesini sağlayan akıllı istasyonlar arasında sefer yapabiliyor. Ekspres gönderilerin ayrılması, taranması ve depolanması gibi otomatik süreçlerle bağlantılı olan istasyonlar, yüz tanıma ve kimlik tarama gibi fonksiyonları da yerine getirecek.

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