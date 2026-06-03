Dua Lipa nikahtan fotoğraflar paylaştı

Arnavut kökenli İngiliz pop yıldızı Dua Lipa, uzun süredir birlikte olduğu İngiliz oyuncu Callum Turner ile dünyaevine girdi. 31 Mayıs'ta Londra'daki ünlü Old Marylebone Belediye Binası'nda hayatını birleştiren çift, nikahı aile arasında, yalnızca sekiz kişinin katıldığı sade bir törenle gerçekleştirdi.

Sürpriz nikahın ardından ünlü şarkıcı, 87,6 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından düğün karelerini paylaştı. Lipa, bu paylaşımın altına ise evlilik tarihini ve beyaz bir kalp emojisi ekledi.

Albümde, çiçeği burnunda evli çiftin romantik ve tutkulu halleri dikkat çekti. 30 yaşındaki şarkıcının, eşinin kucağına oturarak ona öpücük verdiği kare takipçileri tarafından beğeni topladı.

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MİLYONLUK DÜĞÜN, TARİHİ MALİKANEDE

Londra'daki sade nikahın ardından çift, asıl büyük kutlama için rotayı Sicilya’ya çevirdi. Bugünden itibaren cumartesi gününe kadar sürecek ve şimdiden 'yılın düğünü' olarak adlandırılan organizasyon için hiçbir masraftan kaçınılmadı. İkilinin, Tiren Denizi manzaralı lüks bir otelin tüm katını kapattığı öğrenildi.

Büyük düğün töreni ise Bagheria kasabasında bulunan, 17. yüzyıldan kalma tarihi Villa Valguarnera'da gerçekleştirilecek.

İLİŞKİLERİ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Los Angeles'ta bir doğum günü partisinde tanışan ikilinin ilişkisi, edebi bir tesadüfle başladı. Yan yana oturdukları sırada Hernán Díaz'ın 'Trust' adlı romanını okuduklarını ve aynı sayfada olduklarını fark eden çiftten Callum Turner, tanışma anlarını, "Göz göze gelip güldük, gerçekten aynı sayfadaymışız" sözleriyle ifade etmişti.

2024 yılında başlayan bu sıra dışı aşk hikayesi, 2025'in başlarında nişanla taçlanmıştı. Turner, ünlü şarkıcıya 2 karatlık yuvarlak kesim bir pırlanta yüzükle evlilik teklif etmişti. Dua Lipa ise evlilik kararına ilişkin hislerini, "Birlikte yaşlanma ve sonsuza dek en iyi arkadaş olma kararı çok özel bir duygu" diyerek dile getirmişti.