Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Dua Lipa nikahtan fotoğraflar paylaştı - Magazin haberleri

        Dua Lipa nikahtan fotoğraflar paylaştı

        Dua Lipa ve Callum Turner, geçtiğimiz günlerde Londra'da evlenmişti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından nikahlarından bazı fotoğraflarını paylaştı. Bu görüntülerde Lipa'nın damadı öptüğü anlar dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 09:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelin Dua Lipa damadı öptü

        Arnavut kökenli İngiliz pop yıldızı Dua Lipa, uzun süredir birlikte olduğu İngiliz oyuncu Callum Turner ile dünyaevine girdi. 31 Mayıs'ta Londra'daki ünlü Old Marylebone Belediye Binası'nda hayatını birleştiren çift, nikahı aile arasında, yalnızca sekiz kişinin katıldığı sade bir törenle gerçekleştirdi.

        Sürpriz nikahın ardından ünlü şarkıcı, 87,6 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından düğün karelerini paylaştı. Lipa, bu paylaşımın altına ise evlilik tarihini ve beyaz bir kalp emojisi ekledi.

        Albümde, çiçeği burnunda evli çiftin romantik ve tutkulu halleri dikkat çekti. 30 yaşındaki şarkıcının, eşinin kucağına oturarak ona öpücük verdiği kare takipçileri tarafından beğeni topladı.

        REKLAM

        MİLYONLUK DÜĞÜN, TARİHİ MALİKANEDE

        Londra'daki sade nikahın ardından çift, asıl büyük kutlama için rotayı Sicilya’ya çevirdi. Bugünden itibaren cumartesi gününe kadar sürecek ve şimdiden 'yılın düğünü' olarak adlandırılan organizasyon için hiçbir masraftan kaçınılmadı. İkilinin, Tiren Denizi manzaralı lüks bir otelin tüm katını kapattığı öğrenildi.

        Büyük düğün töreni ise Bagheria kasabasında bulunan, 17. yüzyıldan kalma tarihi Villa Valguarnera'da gerçekleştirilecek.

        İLİŞKİLERİ NASIL BAŞLAMIŞTI?

        Los Angeles'ta bir doğum günü partisinde tanışan ikilinin ilişkisi, edebi bir tesadüfle başladı. Yan yana oturdukları sırada Hernán Díaz'ın 'Trust' adlı romanını okuduklarını ve aynı sayfada olduklarını fark eden çiftten Callum Turner, tanışma anlarını, "Göz göze gelip güldük, gerçekten aynı sayfadaymışız" sözleriyle ifade etmişti.

        2024 yılında başlayan bu sıra dışı aşk hikayesi, 2025'in başlarında nişanla taçlanmıştı. Turner, ünlü şarkıcıya 2 karatlık yuvarlak kesim bir pırlanta yüzükle evlilik teklif etmişti. Dua Lipa ise evlilik kararına ilişkin hislerini, "Birlikte yaşlanma ve sonsuza dek en iyi arkadaş olma kararı çok özel bir duygu" diyerek dile getirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık ve Net - 1 Haziran 2026 (CHP'de Kurultay Mı Yeni Parti Mi?)

        CHP'li delegelerin hesapları incelenecek. Masak'dan CHP delegelerine soruşturma. Kılıçdaroğlu'nun A takımı kim olacak? "CHP seçimlere girmeyecek" iddiası. CHP'de Kurultay mı yeni parti mi? CHP'de neler olacak? CHP'de Kurultay yakın mı, uzak mı? Kılıçdaroğlu'nun yeni hamlesi ne? Açık Ve Net'te Sena A...
        #Dua Lipa
        #Callum Turner
        #nikah
        #düğün
        #evlilik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CENTCOM: İran'ın saldırısı başarısız oldu
        CENTCOM: İran'ın saldırısı başarısız oldu
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        "Barış için Netanyahu engelinin aşılması gerek"
        "Barış için Netanyahu engelinin aşılması gerek"
        Avrupa ülkesinden turistlere özel 'hazine avı'
        Avrupa ülkesinden turistlere özel 'hazine avı'
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Düğünde çalıyor sokakta çarpıyor... Bu adam uslanmıyor!
        Düğünde çalıyor sokakta çarpıyor... Bu adam uslanmıyor!
        Bir yanda sağanak bir yanda sıcak hava
        Bir yanda sağanak bir yanda sıcak hava
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Avrupalı devleri geride bıraktık
        Avrupalı devleri geride bıraktık
        Rubio: Gazze'nin yüzde 70'nin işgal edilme planı ABD'ye ait değil
        Rubio: Gazze'nin yüzde 70'nin işgal edilme planı ABD'ye ait değil
        Avrupa'da okullarda cep telefonu yasağı büyüyor
        Avrupa'da okullarda cep telefonu yasağı büyüyor
        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        Siyahi hastalar üzerinde yapılan skandal deney
        Siyahi hastalar üzerinde yapılan skandal deney
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        "İstediğimiz her oyuncuyu alırız!"
        "İstediğimiz her oyuncuyu alırız!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"