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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi

Grammy ve Billboard ödüllü şarkıcı Dua Lipa'ya, 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı takdim edildi

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  • Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi - Magazin haberleri

    Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Kosova tarafından özel bir onura layık görüldü.
  • Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi - Magazin haberleri

    "ÜLKEMİ TEMSİL EDEBİLMEK BENİ İÇİN ONUR"

    Grammy ve Billboard ödüllü şarkıcıya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan 26 yaşındaki şarkıcı, "Ülkemi tüm dünyada temsil edebilmek benim için onur." ifadelerini kullandı.
  • Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi - Magazin haberleri

    Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen şarkıcı, rekor kıran hit parçalarıyla ülkesi için gurur kaynağı oldu.
  • Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi - Magazin haberleri
  • Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi - Magazin haberleri

    MÜZİK DÜNYASININ YÜKSELEN YILDIZI

    Son yıllarda müzik dünyasının parlayan isimlerinden olan Dua Lipa, 22 Ağustos 1995 tarihinde Londra’da dünyaya geldi.

    Lipa, 2008’de Kosova’ya taşınmadan önce yarı zamanlı olarak Sylvia Young Tiyatro Okulu’na katıldı.

    Dua Lipa, daha sonra müzikle ilgilenmeye başladı. Şarkıcı, 2015 ilk single’ını piyasaya sürdü.

    Fotoğraflar: Instagram, Avalon, AP.

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