Vizyona girdiği 2013 yılında 6.980.070 milyon izleyiciye ulaşarak yılın en çok izlenen komedi filmi olan Düğün Dernek, televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstlenmektedir. Peki, "Düğün Dernek filmi konusu nedir? Düğün Dernek oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Düğün Dernek filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU

Sivaslı Tarık ve Letonyalı Nugesha'nın aynı ülkede çalışabilmesi için acilen evlenmesi gerekir. Ancak damadın babası İsmail için dört dörtlük bir düğün yapılması şarttır. Sivas'ta düğün gelenekleri ağırdır ve İsmail'in de imkanları dardır. Ancak İsmail'in can yoldaşları ve tüm Sivas düğün için seferber olur.