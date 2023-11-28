Düğün Dernek filmi konusu nedir? Düğün Dernek oyuncuları kimler?
Düğün Dernek filmi 28 Kasım Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Düğün Dernek filmi Selçuk Aydemir tarafından kaleme alınıp beyaz perdeye aktarılmıştır. Peki, "Düğün Dernek filmi konusu nedir? Düğün Dernek oyuncuları kimler?" İşte Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Vizyona girdiği 2013 yılında 6.980.070 milyon izleyiciye ulaşarak yılın en çok izlenen komedi filmi olan Düğün Dernek, televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstlenmektedir. Peki, "Düğün Dernek filmi konusu nedir? Düğün Dernek oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Düğün Dernek filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU
Sivaslı Tarık ve Letonyalı Nugesha'nın aynı ülkede çalışabilmesi için acilen evlenmesi gerekir. Ancak damadın babası İsmail için dört dörtlük bir düğün yapılması şarttır. Sivas'ta düğün gelenekleri ağırdır ve İsmail'in de imkanları dardır. Ancak İsmail'in can yoldaşları ve tüm Sivas düğün için seferber olur.
DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI
Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Zerrin Sümer - Şengül Teyze
Jelena Bolic - Marika
Barış Yıldız - Muallim Saffet (Öğretmen)
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Erol Aksoy - Nazmi Emmi (Amca)
Kemal İnci - İsmail'in abisi
Reyhan İlhan - İsmail' in yengesi
Lelde Dreimane - Marika'nın arkadaşı
Toms Liepajnieks - Marika'nın arkadaşının sevgilisi
Rihard Lepels - Marika'nın gerçek nişanlısı
DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?
Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzican'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.