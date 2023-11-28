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        Haberler Televizyon Düğün Dernek filmi konusu nedir? Düğün Dernek oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi?

        Düğün Dernek filmi konusu nedir? Düğün Dernek oyuncuları kimler?

        Düğün Dernek filmi 28 Kasım Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı Düğün Dernek filmi Selçuk Aydemir tarafından kaleme alınıp beyaz perdeye aktarılmıştır. Peki, "Düğün Dernek filmi konusu nedir? Düğün Dernek oyuncuları kimler?" İşte Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 19:13 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:13
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        Vizyona girdiği 2013 yılında 6.980.070 milyon izleyiciye ulaşarak yılın en çok izlenen komedi filmi olan Düğün Dernek, televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstlenmektedir. Peki, "Düğün Dernek filmi konusu nedir? Düğün Dernek oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Düğün Dernek filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU

        Sivaslı Tarık ve Letonyalı Nugesha'nın aynı ülkede çalışabilmesi için acilen evlenmesi gerekir. Ancak damadın babası İsmail için dört dörtlük bir düğün yapılması şarttır. Sivas'ta düğün gelenekleri ağırdır ve İsmail'in de imkanları dardır. Ancak İsmail'in can yoldaşları ve tüm Sivas düğün için seferber olur.

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        DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI

        Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

        Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

        Rasim Öztekin - İsmail

        Zerrin Sümer - Şengül Teyze

        Jelena Bolic - Marika

        Barış Yıldız - Muallim Saffet (Öğretmen)

        Devrim Yakut - Hatice

        Şinasi Yurtsever - Yılmaz

        İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

        Erol Aksoy - Nazmi Emmi (Amca)

        Kemal İnci - İsmail'in abisi

        Reyhan İlhan - İsmail' in yengesi

        Lelde Dreimane - Marika'nın arkadaşı

        Toms Liepajnieks - Marika'nın arkadaşının sevgilisi

        Rihard Lepels - Marika'nın gerçek nişanlısı

        DÜĞÜN DERNEK NEREDE ÇEKİLDİ?

        Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzican'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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