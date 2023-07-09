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        Düğün dönüşü facia! İstanbul'dan Erzurum'a dönüyorlardı: 4 ölü, 10 yaralı

        Erzincan'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, akraba olduğu öğrenilen 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Minibüstekilerin, düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a döndükleri öğrenildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 11:43
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        Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

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        Süleyman Ö. idaresindeki minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunun 40. kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

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        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        Kazada, sürücü ile minibüsteki Mukaddes K, Erkan K. ve Mehmet K. öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

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        Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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        Minibüstekilerin, düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a döndükleri öğrenildi.

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        #erzincan haberleri
        #erzurum haberleri
        #trafik kazası
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