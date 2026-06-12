Dünya Bankası 2026 küresel büyüme tahminini açıkladı

Dünya Bankası Grubu’nun en güncel Küresel Ekonomik Beklentiler raporuna göre, küresel büyümenin 2026 yılında yüzde 2,5’e düşmesi öngörülüyor. Ekonomilerin üçte ikisi için büyüme tahminleri yılın başına kıyasla aşağı yönlü revize edilirken, küresel büyümenin 2027’de yüzde 2,8’e yükselmesi bekleniyor.

Rapora göre, gelişmekte olan ekonomilerdeki zayıf büyüme, gelişmiş ekonomilerle gelir farkının kapanmasına yönelik ilerlemeyi sekteye uğradı. Çin ve Hindistan dışındaki gelişmekte olan ekonomilerin ise, 2028 yılına kadar kişi başına gelir farkını azaltma konusunda neredeyse on yıldır ilerleme kaydedememiş olacağı öngörülüyor.

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Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga rapora yönelik açıklamasında "Gelişmekte olan ülkeler son on yılda bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldı. Etkiler ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte temel sınav aynıdır: bugün insanları korumak ve istikrarı sağlamak, bunu yaparken yarının büyümesinden ve istihdamından vazgeçmemek. Mevcut şoka yanıt olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda likidite sağlıyoruz ve baskıların artması halinde ek finansman, garantiler ve özel sektör çözümleri sunmaya hazırız. Amacımız ülkelerin bu zorlu süreci atlatmasına, reformları sürdürmesine ve daha güçlü bir şekilde çıkmasına yardımcı olmaktır" ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ'ÜN KAPANMASI ENERJİ PİYASALARINI CİDDİ ŞEKİLDE SEKTEYE UĞRATTI"

Rapora göre, Hürmüz Boğazı’nın kapanması enerji piyasalarını ciddi şekilde sekteye uğrattı.

En kötü senaryoda yaşanan aksaklıkların Temmuz ayında hafifleyeceği varsayımıyla, Brent petrol fiyatlarının 2026 yılında varil başına ortalama 94 dolar seviyesine ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Gübre fiyatlarının da önemli ölçüde yükselmesi öngörülürken, bunun gıda fiyatları üzerinde dolaylı etkileri olacağı ifade edildi. Bu gelişmelerin küresel enflasyonu yukarı itmekte olduğu, 2026 yılında enflasyonun yüzde 4,0’a yükselmesinin beklendiği da belirtildi.

Bununla birlikte, aşağı yönlü risklerin de önemli düzeyde olduğu vurgulandı. Enerji arzındaki kesintilerin öngörülenden daha ağır olması ve finansal stresin artması halinde, küresel büyümenin 2026 yılında yüzde 1,3’e kadar düşmesi ve enflasyonun yüzde 4,4’e yükselmesinin olası olduğu ifade edildi.

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Bu yıl gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin pandemiden bu yana en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 3,6’ya düşmesi ve 2027’de yüzde 4,2’ye toparlanmasının beklendiği vurgulandı.

Çatışmadan doğrudan etkilenen Körfez ekonomilerinin büyümesi ise 2025’teki yüzde 3,9 seviyesinden 2026’da sıfıra yakın bir seviyeye gerileyeceği, ticaretin toparlanması ve yeniden inşa harcamalarının başlamasıyla birlikte, bu ekonomilerde büyümenin 2027–2028 döneminde yaklaşık yüzde 5’e yükselmesinin öngörüldüğü belirtildi.

"30'DAN FAZLA ÜLKE MÜDAHALE PLANI KAPSAMINDA DÜNYA BANKASI İLE ÇALIŞIYOR"

Dünya Bankası Grubu, krizlerle karşı karşıya olan tüm gelişmekte olan ülkelere destek sağlamaya kararlı olduğunun belirtildiği raporda hâlihazırda 30’dan fazla ülkenin müdahale planı kapsamında hızlı yanıt kapasitesini güçlendirmek amacıyla Dünya Bankası Grubu ile aktif olarak çalıştığı açıklandı. Çatışmanın ve ekonomik etkilerinin devam etmesi halinde, Dünya Bankası Grubu'nun desteğini 15 ay içinde 80–100 milyar dolara çıkarabileceği belirtildi.

Dünya Bankası Grubu Baş Ekonomist Yardımcısı ve Küresel Ekonomik Beklentiler Grubu Direktörü Ayhan Köse ise konuya yönelik değerlendirmesinde "Çatışma küresel ekonomik faaliyetler üzerinde olumsuz bir etki yarattı; ancak her kriz aynı zamanda bir fırsat da sunar. Bu dönem, politika çerçevelerini güçlendirmek, altyapıya yatırım yapmak, iş ortamını destekleyen reformları hızlandırmak ve istihdam yaratımını geniş ölçekte desteklemek için özel sermayeyi harekete geçirmek amacıyla kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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