Dünya Bankası Türkiye'ye 600 milyon dolarlık finansmanı onayladı

Bankadan yapılan açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunun Türkiye'de Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonucunda yıkılan veya ağır şekilde hasar gören mikro işletmelerin yeniden canlandırılmasını desteklemeye devam etmek amacıyla sağlanacak 600 milyon dolar tutarında bir finansmanı onayladığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye Küçük Sanayi Siteleri Yeniden İnşa ve Bölgesel Ekonomik Toparlanma Projesi'nin amacının, depremlerden etkilenen 11 ilin dördünde ekonomik faaliyetin yeniden canlandırılmasına yardımcı olmak olduğu belirtildi.

LOPEZ: DÜNYA BANKASI YENİDEN İNŞA ÇABASINDA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMEYE KARARLI

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez proje ile ilgili olarak "Dünya Bankası depremden etkilenen toplulukların yeniden inşası çabalarında Türkiye’yi desteklemeye kararlıdır. Yaşanan devasa yıkım karşısında devam eden çabaların uzun yıllar alacağını ve önemli miktarda kaynak gerektireceğini çok iyi biliyoruz. Bu proje depremden etkilenen bölgelerdeki geçim kaynaklarını yeniden tesis etme ve ekonomik toparlanmayı sağlama yönündeki çabalarımızın devamı niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Proje Ekip Liderleri arasında yer alan Baş Ekonomist Stefka Slavova ise proje ile ilgili "Proje beşeri ve fiziksel sermaye bakımından çok büyük kayıplar yaşayan MKOBİ’lerin faaliyetlerinin yeniden tesis edilmesi konusundaki büyük ihtiyacı ele almaktadır. Proje aynı zamanda MKOBİ’lerin tesislerini iklime ve depreme dirençli bir şekilde inşa edebilmeleri için de finansal destek sağlayacaktır" dedi.