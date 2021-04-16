Dünya Basınında Yılın Fotoğrafı belli oldu

1955 yılından bu yana düzenlenen, dünyanın en geniş katılımlı ve en prestijli fotoğraf yarışması World Press Photo (Dünya Basın Fotoğrafları) bu yıl 63. kez düzenlendi. Jüri 8 kategoride kazananları seçebilmek için 4 bin 300 fotoğrafçının 74 bin fotoğrafına baktı. Ödüllerden biri olan Dünya Basın Fotoğrafı ödülünün (World Press Photo) sahibi bu yıl Danimarkalı fotoğrafçı Mads Nissen oldu.

HER FOTOĞRAFIN HİKAYESİ VARDIR

İlk Kucaklaşma | © Mads Nissen, Danimarka, Politiken / Panos Pictures

Sevgi ve şefkat dolu bu fotoğraf, 85 yaşındaki Rosa Luzia Lunardi isimli Brezilyalı yaşlı kadının, 5 ay boyunca COVID-19 nedeniyle herkesten izole yaşadıktan sonra, nihayet, "sarılma perdesi" diye adlandırılan plastik koruyucu sayesinde daha önce bakımıyla ilgilenen sağlık çalışanıyla kucaklaştığı anı gösteriyor. Danimarkalı fotoğrafçı Mads Nissen'in çektiği bu fotoğraf 5 Ağustos’ta Brezilya São Paulo'da Viva Bem Bakımevi'nde çekilmiş. Bu sene, yılın fotoğrafının, 2020 yılının başından beri bütün dünyanın mücadele ettiği, 360 bini Brezilyalı olmak üzere yaklaşık 3 milyon kişinin öldüğü, vaka sayısının 136 milyonu aştığı covid salgınıyla ilgili olması kaçınılmazdı. Juri bu fotoğrafı, “dünyanın her yerinde hayatımızın en olağanüstü anlarından” birini göstermesi bakımından "umudun sembolü" olarak nitelendirildi.

Mart ayında Brezilya'daki tüm bakım evleri, COVID-19 salgını nedeniyle kapılarını tüm ziyaretçilere kapattı ve milyonlarca Brezilyalı’nın yaşlı akrabalarını ziyaret etmesini engelledi. Bakıcılara, savunmasız kişilerle fiziksel teması minimumda tutmaları emri geldi. Aradan 5 ay geçtikten sonra Ağustos'ta “Sarılma Perdesi” denen bu basit icat sayesinde insanların birbirine sarılmasına izin verildi. Brezilya, 2020 yılını 7,7 milyon vaka ve 195.000 ölüm sayısıyla, küresel olarak virüs ile mücadelede en başarısız ülkelerden biri oldu.

Jüri üyesi Kevin WY Lee "Bu fotoğraf COVID 19'u anlatan en ikonik fotoğraf. Bu resme baktığımda "savunmasızlık, çaresizlik, sevdiklerimizden ayrı kalmak, kayıplar, ölümler, sevgi, şefkat ama en önemlisi insanlığın hayatta kalma içgüdüsünü görüyorum. Bu saydıklarımın hepsini bu fotoğrafta okuyorum. Resme daha uzun süre bakarsanız kanatlanıp uçacak 'umudu ve pandemi yolculuğunu da' görürsünüz" dedi.

Bu fotoğrafının ardından aynı kategoride ikincisi seçilen fotoğraf, çok daha acımasız bir pandemi fotoğrafı. Endonezyalı fotoğrafçı Joshua Irwandi tarafından çekilen fotoğraf, 18 Nisan 2020’de ülkenin medikal protokolleri doğrultusunda vücudunun tümü sarı naylonlarla sarılan şüpheli Covid-19 mağdurunu gösteriyor.

"Dünya Basın Fotoğrafı Hikayesi" branşında ise, İtalyan fotoğrafçı Antonio Faccilongo'nun İsrail-Filistin çatışmasından etkilenen aşk hikayelerini anlatan fotoğraf serisi birinciliği elde etti.

2021 The World Press Photo Foundation tarafından ödüllendirilen fotoğraflardan bazıları

2021 Dünya Basın Fotoğrafçılığı Yarışması Çevre kategorisinde birinci seçilen fotoğraf: Meraklı bir Kaliforniya deniz aslanı, 19 Kasım’da Kaliforniya Monterey'deki dalgakıran dalış alanında bir yüz maskesine doğru yüzüyor (Ralph Pace, ABD)