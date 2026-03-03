Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.066,38 %-2,10
        DOLAR 43,9807 %0,05
        EURO 51,0344 %-0,72
        GRAM ALTIN 7.269,86 %-3,54
        FAİZ 37,29 %0,16
        GÜMÜŞ GRAM 113,17 %-11,09
        BITCOIN 67.017,00 %-3,47
        GBP/TRY 58,4671 %-0,84
        EUR/USD 1,1593 %-0,81
        BRENT 83,56 %7,49
        ÇEYREK ALTIN 11.886,22 %-3,54
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünya çelik sektörünün kalbi İstanbul’da atacak  - İş-Yaşam Haberleri

        Dünya çelik sektörünün kalbi İstanbul’da atacak 

        Küresel çelik sektörünün önde gelen temsilcileri, karar vericileri ve uluslararası yatırımcıları, 25–27 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Steel Networking Summits 2026 kapsamında bir araya geliyor. Dünya çelik ticaretinin tüm paydaşlarını tek çatı altında buluşturacak zirve, sektörün geleceğine yön verecek stratejik temaslara ve yeni iş birliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirvenin yalnızca bugünü değil, sektörün geleceğini de şekillendireceğine dikkat çeken Dünya Çelik Birliği Başkanı Uğur Dalbeler, "Steel Networking Summits 2026, firmalarımızın yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak, doğrudan ticarete dönüşebilecek temasların önünü açacak. Bu organizasyonun, Türkiye'nin küresel çelik ticaretindeki stratejik konumunu daha da güçlendirecek tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 14:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya çelik sektörünün kalbi İstanbul'da atacak 

        Türkiye’nin çelik sektöründeki güçlü ve istikrarlı konumu, bu önemli organizasyonun İstanbul’da düzenlenmesinde belirleyici rol oynuyor. Türkiye, dünyanın 7’nci büyük, Avrupa’nın ise en büyük çelik üreticisi konumunda bulunuyor. Aynı zamanda dünyanın 5’inci büyük çelik ihracatçısı olan Türkiye, 200’den fazla ülkeye ihracat yapan küresel bir tedarik merkezi olarak uluslararası pazarlarda öne çıkıyor.

        25–27 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Steel Networking Summits 2026'ya 80 farklı ülkeden 500’ün üzerinde üst düzey katılımcı ile 40’tan fazla uluslararası konuşmacının katılım sağlaması bekleniyor. Konferans programı kapsamında; dünya çelik piyasalarında arz-talep dengesi, ticaret savaşlarının sektöre etkileri, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya pazarlarındaki güncel gelişmeler ile yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik başlıkları masaya yatırılacak.

        REKLAM

        Steel Networking Summits 2026, yalnızca bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmayarak planlı iş görüşmeleri, alım heyeti organizasyonları ve özel networking etkinlikleriyle doğrudan ticarete dönüşebilecek iş bağlantıları için kapsamlı bir platform sunacak. İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek özel networking organizasyonu ile açılışı yapılacak zirvenin, küresel ölçekte yeni iş fırsatlarının önünü açması bekleniyor.

        “İSTANBUL DOĞAL BULUŞMA NOKTASI”

        Dünya Çelik Birliği Başkanı Uğur Dalbeler, Steel Networking Summits 2026’nın küresel çelik sektörü açısından stratejik bir buluşma olacağını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

        “Türkiye, üretim gücü, ihracat kabiliyeti ve geniş pazar ağıyla küresel çelik ticaretinde çok önemli bir konumda bulunuyor. İstanbul ise bu gücün dünyaya açılan vitrini. Avrupa’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan ticaret ağlarının kesiştiği bu şehirde, dünya çelik sektörünü bir araya getirmek son derece anlamlı.”

        Dalbeler, zirvenin yalnızca bugünü değil, sektörün geleceğini de şekillendireceğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Steel Networking Summits 2026, firmalarımızın yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak, doğrudan ticarete dönüşebilecek temasların önünü açacak ve sektörün yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve yeni ticaret dinamikleri gibi kritik başlıklarda ortak akıl üretmesine katkı sağlayacak. Bu organizasyonun, Türkiye’nin küresel çelik ticaretindeki stratejik konumunu daha da güçlendirecek tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eyüpsultan TEM'de zincirleme trafik kazası: Hafriyat kamyonu devrildi, iki araç bariyerlere çarptı

        TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrilirken, iki araç ise bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında