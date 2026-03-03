Dünya çelik sektörünün kalbi İstanbul’da atacak 

Türkiye’nin çelik sektöründeki güçlü ve istikrarlı konumu, bu önemli organizasyonun İstanbul’da düzenlenmesinde belirleyici rol oynuyor. Türkiye, dünyanın 7’nci büyük, Avrupa’nın ise en büyük çelik üreticisi konumunda bulunuyor. Aynı zamanda dünyanın 5’inci büyük çelik ihracatçısı olan Türkiye, 200’den fazla ülkeye ihracat yapan küresel bir tedarik merkezi olarak uluslararası pazarlarda öne çıkıyor.

25–27 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Steel Networking Summits 2026'ya 80 farklı ülkeden 500’ün üzerinde üst düzey katılımcı ile 40’tan fazla uluslararası konuşmacının katılım sağlaması bekleniyor. Konferans programı kapsamında; dünya çelik piyasalarında arz-talep dengesi, ticaret savaşlarının sektöre etkileri, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya pazarlarındaki güncel gelişmeler ile yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik başlıkları masaya yatırılacak.

Steel Networking Summits 2026, yalnızca bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmayarak planlı iş görüşmeleri, alım heyeti organizasyonları ve özel networking etkinlikleriyle doğrudan ticarete dönüşebilecek iş bağlantıları için kapsamlı bir platform sunacak. İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek özel networking organizasyonu ile açılışı yapılacak zirvenin, küresel ölçekte yeni iş fırsatlarının önünü açması bekleniyor.