Ödeme teknolojileri kuruluşu Mastercard, 10 yıldır yayımladığı ve seyahat endüstrisindeki eğilimleri ortaya koyan “Hedef Şehirler Endeksi” raporunun bir devamı niteliğindeki “Hedef Şehirler Endeksi: Play” raporunun en son tespitlerini de paylaştı.

İş harici seyahatlere odaklanan rapor, gezmek, görmek ve dinlenmek amacıyla yapılan seyahatleri kapsıyor. Mastercard’ın “Play” araştırması, aynı ilgi alanlarına sahip seyahat severlerin nereleri tercih ettiği, buralarda en çok ne yaptığı ne yediği, neye en çok para harcadığı gibi konuları ortaya koyuyor.

FAVORİ DOMİNİK CUMHURIYETİ

2018 verilerine göre eğlence amaçlı seyahatler için Dominik Cumhuriyeti’nden Punta Cana, bir önceki sene gibi en çok tercih edilen şehir oldu.

Popüler ve çok bilinen lokasyonların ötesinde yerler arayan macera ve doğa tutkunları Punta Cana’nın ardından sırasıyla Tunus’un Djerba ve Japonya’un Hokkaido şehirlerini tercih etti. Listede 4. ve 5. sıralarda ise Meksika’da bulunan Riviera Maya ve Peru’da bulunan Cusco yer alıyor.

Japonya’dan Kyoto ve Osaka’nın da olduğu listede ayrıca İspanya’dan Palma de Mallorca, Endonezya’dan Bali ve Amerika’dan Honolulu bulunuyor.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK ALMANLAR PARA HACIYOR

Mastercard’ın verilerine göre 2019 yılının birinci çeyreğinde Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan harcamalar 2018 yılına göre yüzde 76 artarak 18.5 milyar TL’ye ulaştı. Yabancı kart başına Türkiye’de yapılan ortalama harcama ise 650 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de yapılan kişi başı harcamaya göre Alman turistler 740 dolar ile ilk sırada yer alırken, onu 657 dolar ile Hollandalılar, 602 dolar ile İngilizler, 390 dolar ile Ruslar takip ediyor.

Suudi Arabistanlı turistler ise Türkiye’de yapılan toplam harcamalardan aldığı yüzde 7 pay ile Rusya’dan sonra geliyor. Harcamalardaki artış oranları açısından bakıldığındaysa İngiltere başı çekiyor. Ardından sırasıyla Rusya, Hollanda ve Almanya geliyor.