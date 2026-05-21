Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan: Misyonumuz kendi kültürünü yaşatacak nesiller yetiştirmek

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin açılışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, güzel bir günde çok güzel bir festivalde bir arada olduklarını dile getirdi.

Açılış programının çok beğenildiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Atlı spor gösterileri çok etkileyiciydi. Buraya gelen vatandaşlarımız, 20'den fazla ülkeden farklı geleneksel sporları, geleneksel tatları, halk oyunlarını, sahne gösterilerini deneyimleme fırsatı bulacak. 10 binlerce insan her gün Özbek pilavını, aşureyi tadabilecek, farklı kahveleri, farklı mutfakları deneyimleyebilecek. Özellikle alandaki çocuklarımızın, gençlerimizin kalabalığı bizi çok mutlu ediyor. Etnospor Birliği olarak misyonumuz, dünyanın kültürel zenginliğini koruyacak, yeni nesillere mirası taşıyacak, kendi kimliğini, kendi kültürünü yaşatacak nesilleri yetiştirecek bir çalışmayı hayata geçirmek. Bugün burada bunu başardığımızı düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da güzel bir festivali birlikte yaşadıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Emeği geçenlere, Bilal beye ve ekibine teşekkür ederim. Çok coşkulu bir organizasyon. Bu organizasyonun mottosu, dünya burada. Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Beyaz Rusya, Rusya'dan insanlarımız burada, gönül coğrafyamızdan insanlar burada. Hele hele çocukların heyecanı çok güzel. Stantları gezdiğinizde onların yeni kültürlere, yeni heyecanlara, olan ilgisi çok önemli. Biraz önceki gösteri de muhteşemdi. Her yıl kendilerini geliştiren atlı spor kulübü çok güzel bir gösteriye imza attı."

Açıklamaların ardından Bilal Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özbek pilavının yapıldığı standa giderek konuklara pilav ikram etti.

Daha sonra festival alanını gezen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerle langırt oynadı. Bakan Bak, hediye verdiği gençlerle fotoğraf çektirdi.