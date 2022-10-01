Ball yaptığı çalışmada güneş sarısı, oval gözlü, çok da mükemmel çizilmemiş bir ağız içinde kocaman gülümsemesi olan sembolü tasarlamış ve sigorta firmasının çalışanlarına dağıtılmasını sağlamıştır.

Amaç çalışanlar telefonlarını kullanırken veya diğer işlerini yaparlarken gülümsemelerini sağlayarak negatif etkilerini azaltmaktı. Yapılan rozetle o kadar talep görmüş ki o yıllarda Amerika çapında on binlerce sipariş almıştır.