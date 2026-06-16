Dünya Kupası maç yayınında büyük gaf: Spiker takımları karıştırdı!
2026 FIFA Dünya Kupası yayınlarında görev yapan spiker, İran-Yeni Zelanda maçının ilk dakikalarında takımları karıştırınca sosyal medyada gündem oldu. Hatasını maçın 4. dakikasında fark ederek düzelten spikerle ilgili TRT'den açıklama geldi. Kurum, ilgili spikerin inceleme süreci kapsamında ABD'deki Dünya Kupası yayın ekibinden çekildiğini ve turnuva yayınlarına devam etmeyeceğini duyurdu.
Giriş: 16 Haziran 2026 - 11:53 Güncelleme:
FIFA Dünya Kupası heyecenı devam ederken maçları yayınlayan TRT'de bir spikerin gafı sosyal medyada gündem oldu.
Mücadele 2-2 sona ereken maçı sunan spiker, ilk 4 dakika boyunca iki ülkenin formalarını karıştırdı ve Yeni Zelanda'yı İran, İran'ı ise Yeni Zelanda olarak anlattı.
Spiker, maçın 4'üncü dakikasında kameramanın İran'ın dünyaca ünlü santrforu Mehdi Taremi'yi yakın plan çekmesinin ardından hatasını fark etti ve düzeltti.
Öte yandan 4 dakika boyunca takımların karıştırılması sosyal medyada gündem oldu.
TRT'DEN AÇIKLAMA: TURNUVA YAYINLARINA DEVAM ETMEYECEKTİR
TRT konuyla ilgili açıklama yaparken, "İlgili spiker, inceleme süreci kapsamında ABD'deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup turnuva yayınlarına devam etmeyecektir" denildi.
İşte TRT'nin açıklamasının tamamı:
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