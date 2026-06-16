Dünya Kupası maç yayınında büyük gaf: Spiker takımları karıştırdı!

Savaş borsanın seyrini nasıl etkiledi? Savaşın piyasaya etkisi ne kadar sürer? Petrol anlaşma haberiyle düştü. Petrol savaş öncesi fiyatına döner mi? Altında fiyat savaş öncesini görür mü? Makro ekonomide beklenti ne yönde? Ayılar Ve Boğalar'da Rahim Ak sordu; Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü... Daha Fazla Göster

Savaş borsanın seyrini nasıl etkiledi? Savaşın piyasaya etkisi ne kadar sürer? Petrol anlaşma haberiyle düştü. Petrol savaş öncesi fiyatına döner mi? Altında fiyat savaş öncesini görür mü? Makro ekonomide beklenti ne yönde? Ayılar Ve Boğalar'da Rahim Ak sordu; Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör anlattı. Daha Az Göster