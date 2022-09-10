Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 Katar Dünya Kupası grupları

Dünya Kupası 2022 için geri sayım devam ediyor. Bu sene 22'ncisi düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası maçları Katar'da oynanacak. Spor severler 2022 Dünya Kupası'nın ne zaman başlayacağını ve Dünya Kupası gruplarını merak ediyor. İşte Katar Dünya Kupası detayları...

ABONE OL
  • Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 Katar Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak, gruplar nasıl oluştu?

    Dünya Kupası için spor severlerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak. Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan sekiz stadyumun en büyüğü olan 80 bin kapasiteli Lusail Stadı, 2022 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlıyor? İşte Dünya Kupası maçları ile ilgili detaylar...
  • Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 Katar Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak, gruplar nasıl oluştu?

    DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

    FIFA 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Grup maçları, 21 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador karşılaşacak. Dünya Kupası, 18 Aralık'taki final maçıyla sahibini bulacak.
  • Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 Katar Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak, gruplar nasıl oluştu?

    DÜNYA KUPASI GRUPLARI

    A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

    B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

    C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

    D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

     

    E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

    F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

    G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

    H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

    Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
  • Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 Katar Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak, gruplar nasıl oluştu?

    YARI OTOMATİK VAR TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

    FIFA 2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin kullanılacağını ve bu uygulamanın hakemlerin daha hızlı, daha doğru ve daha isabetli kararlar almalarına yardımcı olacağını duyurdu.

    FIFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre yeni teknoloji, topu izlemek için stadyumun çatısının altına monte edilmiş 12 özel izleme kamerası ve her bir oyuncunun saniyede 50 kez tespit edilecek 29 veri noktasını kullanarak sahadaki tam konumlarını hesaplayacak. Toplanan 29 veri noktası, ofsayt tespiti yapmak için ilgili tüm uzuvları izleyecek.
  • Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 Katar Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak, gruplar nasıl oluştu?

    Dünya Kupası maçlarında kullanılacak topun içine bir ölçüm birimi sensörü yerleştirileceği ve topun ortasına yerleştirilmiş olan bu sensörün, video operasyon odasına saniyede 500 kez veri göndererek, topa vuruş noktasının çok hassas bir şekilde algılanmasını sağlayacak. 

    Uzuv ve top izleme verilerini birleştirerek ve yapay zeka uygulayacak yeni teknoloji, o anda ofsayt pozisyonunda olan bir hücum oyuncusu tarafından top her alındığında, video operasyon odasındaki görevlilere otomatik ofsayt uyarısı sağlayacak.
  • Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2022 Katar Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak, gruplar nasıl oluştu?

    Video maçı görevlileri, saha hakemini bilgilendirmeden önce, otomatik olarak seçilen vuruş noktasını ve oyuncuların uzuvlarının hesaplanan pozisyonlarına dayalı olarak otomatik olarak oluşturulan ofsayt çizgisini manuel olarak kontrol ederek önerilen kararı onaylayacak. Bu işlem birkaç saniye içinde gerçekleşecek ve ofsayt kararlarının daha hızlı ve daha doğru alınması sağlanacak.

    Göreviller ve sahadaki hakem tarafından onaylanacak kararla ilgili aynı konumsal veri noktaları, daha sonra oyuncuların uzuvlarının pozisyonunu detaylandıran bir 3D animasyona dönüştürülecek. Bir ofsayt pozisyonu için en iyi perspektifleri gösterecek olan bu 3D animasyon, daha sonra stadyumdaki dev ekranlarda gösterilecek ve ayrıca ekran başındaki tüm seyircileri mümkün olan en net şekilde bilgilendirmek için televizyondan da canlı olarak gösterilecek.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.