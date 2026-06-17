Dünya Kupası'nın en talihsiz ülkesi: 3 final sıfır kupa

Hollanda Dünya Kupası tarihinde üç kez finale yükseldi, üçünde de sahadan kaybeden taraf olarak ayrıldı. 2026 Dünya Kupası oynanırken bu rekor hâlâ kimsede yok: Macaristan ve Çekoslovakya ikişer final kaybetti, ama üç finali görüp kupayı bir kez olsun havaya kaldıramayan tek ülke Hollanda. 1974, 1978, 2010. Üç ayrı kuşak, üç ayrı yenilgi.

Hollanda o turnuvaya bambaşka bir futbolla geldi. Johan Cruyff'un orta yerinde durduğu, oyuncuların sürekli yer değiştirdiği o sistem "Total Football" diye anıldı ve rakipleri felç ediyordu. Altı maçta 14 gol attılar, sadece bir kez yenildiler.

Final, ev sahibi Batı Almanya'ya karşıydı. Maç öyle başladı ki, Almanlar daha topa dokunamadan Neeskens penaltıdan Hollanda'yı öne geçirdi. Tribünler henüz yerine oturmamıştı, skor 1-0'dı. İlk dakikalarda öne geçen takım sonra dağıldı. Batı Almanya önce eşitledi, sonra ilk yarı kapanmadan Gerd Müller'in golüyle skoru çevirip 2-1 öne geçti. Bir daha da geri dönmedi, kupayı kendi seyircisinin önünde kaldırdı. Cruyff o turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Eline geçen tek şey o oldu.