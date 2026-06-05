Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde "Altın Top" ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu oldu.

FIFA tarafından 1982 Dünya Kupası'ndan itibaren uygulamaya konulan "Altın Top", FIFA Teknik Komitesi tarafından seçilen en iyi futbolcu listesinin medya mensupları tarafından oylanmasıyla belirleniyor.

İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle hem "gol kralı" ünvanını elde eden hem de İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Paolo Rossi, "Altın Top"un da ilk sahibi oldu.

Meksika 1986'da bu kez sahneye Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona çıktı. İngiltere'ye elle attığı golle organizasyona damgasını vuran Maradona, Arjantin'in şampiyonluğunda pay sahibi olurken "Altın Top"u da aldı.

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İtalya 1990'da ise bir ilk yaşandı ve ilk kez şampiyon olmayan bir takımın oyuncusu "Altın Top" aldı. Almanya'nın şampiyon olduğu turnuvada İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci bu ödüle layık görüldü.

ABD 1994'de Brezilyalı Romario, Fransa 1998'de Brezilyalı Ronaldo, Güney Kore ve Japonya'daki 2002 Dünya Kupası'nda Alman kaleci Oliver Kahn, Almanya 2006'da Fransız Zinedine Zidane, Güney Afrika 2010'da Uruguaylı Diego Forlan, Brezilya 2014'te Arjantinli Lionel Messi, Rusya 2018'de Hırvat Luka Modric "Altın Top"u kazandı.

MESSİ TARİHE GEÇTİ

Messi, Dünya Kupası'nda "Altın Top" ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu konumunda bulunuyor.

Yıldız futbolcu, Brezilya 2014'ten sonra takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadığı Katar 2022'de de ödülün sahibi oldu.

Ayrıca Messi, FIFA'nın 2002'den beri uygulamaya başladığı "maçın oyuncusu" ödülünü 11 kez kazanarak bu alanda da zirvede yer aldı.

Dünya Kupası'nda 1982'den bu yana uygulanan "Altın Top" ödülünü alan futbolcular şunlar:

Kupa Futbolcu Ülkesi 1982 İspanya Paola Rossi İtalya 1986 Meksika Diego Maradona Arjantin 1990 İtalya Salvatore Schillaci İtalya 1994 ABD Romario Brezilya 1998 Fransa Ronaldo Brezilya 2002 G.Kore-Japonya Oliver Kahn Almanya 2006 Almanya Zinedine Zidane Fransa 2010 Güney Afrika Diego Forlan Uruguay 2014 Brezilya Lionel Messi Arjantin 2018 Rusya Luka Modric Hırvatistan 2022 Katar Lionel Messi Arjantin

"ALTIN ELDİVEN"

Dünya Kupası'nda en iyi kalecilere verilen "Altın Eldiven" uygulaması, 1994 ABD'de hayata geçirildi.

İlk olarak SSCB'nin unutulmaz kelecisi Lev Yashin adına verilmeye başlanan ödül, 2010'dan itibaren "Altın Eldiven" olarak değiştirildi.

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"Altın Eldiven" ödülünü kazanan kaleciler ve ülkeleri şöyle:

Kupa Futbolcu Ülkesi 1994 ABD Michel Preud'homme Belçika 1998 Fransa Fabien Barthez Fransa 2002 G.Kore-Japonya Oliver Kahn Almanya 2006 Almanya Gianluigi Buffon İtalya 2010 Güney Afrika Iker Casillas İspanya 2014 Brezilya Manuel Neuer Almanya 2018 Rusya Thibaut Courtois Belçika 2022 Katar Emiliano Martinez Arjantin

EN İYİ GENÇ OYUNCU

Dünya Kupası'nda "en iyi genç oyuncu" ödülü, 1958'den itibaren verilmeye başlandı.

Bu ödülü, ilk olarak Pele kazandı, son ödül ise Arjantinli Enzo Fernandez'e gitti.

"En iyi genç oyuncu" ödülünü alan isimler şunlar:

Kupa Futbolcu Ülkesi Yaşı 1958 Brezilya Pele Brezilya 17 1962 Şili Florian Albert Macaristan 20 1966 İngiltere Franz Beckenbauer Almanya 20 1970 Meksika Teofilo Cubillas Peru 21 1974 Batı Almanya Wladyslaw Zmuda Polonya 20 1978 Arjantin Antonio Cabrini İtalya 20 1982 İspanya Manuel Amoros Fransa 21 1986 Meksika Enzo Scifo Belçika 20 1990 İtalya Robert Prosinecki Yugoslavya 21 1994 ABD Marc Overmars Hollanda 20 1998 Fransa Michael Owen İngiltere 18 2002 G.Kore-Japonya Landon Donovan ABD 20 2006 Almanya Lukas Podolski Almanya 21 2010 Güney Afrika Thomas Müller Almanya 20 2014 Brezilya Paul Pogba Fransa 21 2018 Rusya Kylian Mbappe Fransa 19 2022 Katar Enzo Fernandez Arjantin 21

CENTİLMENLİK ÖDÜLÜ

"FIFA Centilmenlik Ödülü", Dünya Kupası boyunca en centilmen takıma veriliyor ve ikinci tura kalan takımlar arasından seçiliyor.

İlk olarak 1970'te Peru'ya verilen ödülü son kazanan ülke ise İngiltere oldu. Centilmenlik ödülünü en çok kazanan ülke, 4 kezle Brezilya oldu, İspanya ve İngiltere 3'er, Peru, Batı Almanya, Arjantin, Fransa, Belçika ve Kolombiya ise birer kez en centilmen takım seçildi.

Centilmenlik ödülü kazanan ülkeler şöyle: