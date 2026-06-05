Dünya Kupası'nın iki "Altın Top"a sahip tek oyuncusu Messi!
Arjantin'li yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde iki kez "Altın Top" ödülünü kazanan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Messi, 2014 Brezilya ve 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki performanslarıyla bu başarıya ulaşarak organizasyonun en değerli oyuncusu ödülünü iki kez alan tek isim oldu.
Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde "Altın Top" ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu oldu.
FIFA tarafından 1982 Dünya Kupası'ndan itibaren uygulamaya konulan "Altın Top", FIFA Teknik Komitesi tarafından seçilen en iyi futbolcu listesinin medya mensupları tarafından oylanmasıyla belirleniyor.
İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle hem "gol kralı" ünvanını elde eden hem de İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Paolo Rossi, "Altın Top"un da ilk sahibi oldu.
Meksika 1986'da bu kez sahneye Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona çıktı. İngiltere'ye elle attığı golle organizasyona damgasını vuran Maradona, Arjantin'in şampiyonluğunda pay sahibi olurken "Altın Top"u da aldı.
İtalya 1990'da ise bir ilk yaşandı ve ilk kez şampiyon olmayan bir takımın oyuncusu "Altın Top" aldı. Almanya'nın şampiyon olduğu turnuvada İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci bu ödüle layık görüldü.
ABD 1994'de Brezilyalı Romario, Fransa 1998'de Brezilyalı Ronaldo, Güney Kore ve Japonya'daki 2002 Dünya Kupası'nda Alman kaleci Oliver Kahn, Almanya 2006'da Fransız Zinedine Zidane, Güney Afrika 2010'da Uruguaylı Diego Forlan, Brezilya 2014'te Arjantinli Lionel Messi, Rusya 2018'de Hırvat Luka Modric "Altın Top"u kazandı.
MESSİ TARİHE GEÇTİ
Messi, Dünya Kupası'nda "Altın Top" ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu konumunda bulunuyor.
Yıldız futbolcu, Brezilya 2014'ten sonra takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadığı Katar 2022'de de ödülün sahibi oldu.
Ayrıca Messi, FIFA'nın 2002'den beri uygulamaya başladığı "maçın oyuncusu" ödülünü 11 kez kazanarak bu alanda da zirvede yer aldı.
Dünya Kupası'nda 1982'den bu yana uygulanan "Altın Top" ödülünü alan futbolcular şunlar:
"ALTIN ELDİVEN"
Dünya Kupası'nda en iyi kalecilere verilen "Altın Eldiven" uygulaması, 1994 ABD'de hayata geçirildi.
İlk olarak SSCB'nin unutulmaz kelecisi Lev Yashin adına verilmeye başlanan ödül, 2010'dan itibaren "Altın Eldiven" olarak değiştirildi.
"Altın Eldiven" ödülünü kazanan kaleciler ve ülkeleri şöyle:
EN İYİ GENÇ OYUNCU
Dünya Kupası'nda "en iyi genç oyuncu" ödülü, 1958'den itibaren verilmeye başlandı.
Bu ödülü, ilk olarak Pele kazandı, son ödül ise Arjantinli Enzo Fernandez'e gitti.
"En iyi genç oyuncu" ödülünü alan isimler şunlar:
CENTİLMENLİK ÖDÜLÜ
"FIFA Centilmenlik Ödülü", Dünya Kupası boyunca en centilmen takıma veriliyor ve ikinci tura kalan takımlar arasından seçiliyor.
İlk olarak 1970'te Peru'ya verilen ödülü son kazanan ülke ise İngiltere oldu. Centilmenlik ödülünü en çok kazanan ülke, 4 kezle Brezilya oldu, İspanya ve İngiltere 3'er, Peru, Batı Almanya, Arjantin, Fransa, Belçika ve Kolombiya ise birer kez en centilmen takım seçildi.
Centilmenlik ödülü kazanan ülkeler şöyle: