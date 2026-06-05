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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Dünya Kupası'nın iki "Altın Top"a sahip tek oyuncusu Messi!

        Dünya Kupası'nın iki "Altın Top"a sahip tek oyuncusu Messi!

        Arjantin'li yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde iki kez "Altın Top" ödülünü kazanan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Messi, 2014 Brezilya ve 2022 Katar Dünya Kupası'ndaki performanslarıyla bu başarıya ulaşarak organizasyonun en değerli oyuncusu ödülünü iki kez alan tek isim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 13:06 Güncelleme:
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        "Altın Top"a sahip tek oyuncu Messi!

        Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde "Altın Top" ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu oldu.

        FIFA tarafından 1982 Dünya Kupası'ndan itibaren uygulamaya konulan "Altın Top", FIFA Teknik Komitesi tarafından seçilen en iyi futbolcu listesinin medya mensupları tarafından oylanmasıyla belirleniyor.

        İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle hem "gol kralı" ünvanını elde eden hem de İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Paolo Rossi, "Altın Top"un da ilk sahibi oldu.

        Meksika 1986'da bu kez sahneye Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona çıktı. İngiltere'ye elle attığı golle organizasyona damgasını vuran Maradona, Arjantin'in şampiyonluğunda pay sahibi olurken "Altın Top"u da aldı.

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        İtalya 1990'da ise bir ilk yaşandı ve ilk kez şampiyon olmayan bir takımın oyuncusu "Altın Top" aldı. Almanya'nın şampiyon olduğu turnuvada İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci bu ödüle layık görüldü.

        ABD 1994'de Brezilyalı Romario, Fransa 1998'de Brezilyalı Ronaldo, Güney Kore ve Japonya'daki 2002 Dünya Kupası'nda Alman kaleci Oliver Kahn, Almanya 2006'da Fransız Zinedine Zidane, Güney Afrika 2010'da Uruguaylı Diego Forlan, Brezilya 2014'te Arjantinli Lionel Messi, Rusya 2018'de Hırvat Luka Modric "Altın Top"u kazandı.

        MESSİ TARİHE GEÇTİ

        Messi, Dünya Kupası'nda "Altın Top" ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu konumunda bulunuyor.

        Yıldız futbolcu, Brezilya 2014'ten sonra takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadığı Katar 2022'de de ödülün sahibi oldu.

        Ayrıca Messi, FIFA'nın 2002'den beri uygulamaya başladığı "maçın oyuncusu" ödülünü 11 kez kazanarak bu alanda da zirvede yer aldı.

        Dünya Kupası'nda 1982'den bu yana uygulanan "Altın Top" ödülünü alan futbolcular şunlar:

        Kupa Futbolcu Ülkesi
        1982 İspanya Paola Rossi İtalya
        1986 Meksika Diego Maradona Arjantin
        1990 İtalya Salvatore Schillaci İtalya
        1994 ABD Romario Brezilya
        1998 Fransa Ronaldo Brezilya
        2002 G.Kore-Japonya Oliver Kahn Almanya
        2006 Almanya Zinedine Zidane Fransa
        2010 Güney Afrika Diego Forlan Uruguay
        2014 Brezilya Lionel Messi Arjantin
        2018 Rusya Luka Modric Hırvatistan
        2022 Katar Lionel Messi Arjantin

        "ALTIN ELDİVEN"

        Dünya Kupası'nda en iyi kalecilere verilen "Altın Eldiven" uygulaması, 1994 ABD'de hayata geçirildi.

        İlk olarak SSCB'nin unutulmaz kelecisi Lev Yashin adına verilmeye başlanan ödül, 2010'dan itibaren "Altın Eldiven" olarak değiştirildi.

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        "Altın Eldiven" ödülünü kazanan kaleciler ve ülkeleri şöyle:

        Kupa Futbolcu Ülkesi
        1994 ABD Michel Preud'homme Belçika
        1998 Fransa Fabien Barthez Fransa
        2002 G.Kore-Japonya Oliver Kahn Almanya
        2006 Almanya Gianluigi Buffon İtalya
        2010 Güney Afrika Iker Casillas İspanya
        2014 Brezilya Manuel Neuer Almanya
        2018 Rusya Thibaut Courtois Belçika
        2022 Katar Emiliano Martinez Arjantin

        EN İYİ GENÇ OYUNCU

        Dünya Kupası'nda "en iyi genç oyuncu" ödülü, 1958'den itibaren verilmeye başlandı.

        Bu ödülü, ilk olarak Pele kazandı, son ödül ise Arjantinli Enzo Fernandez'e gitti.

        "En iyi genç oyuncu" ödülünü alan isimler şunlar:

        Kupa Futbolcu Ülkesi Yaşı
        1958 Brezilya Pele Brezilya 17
        1962 Şili Florian Albert Macaristan 20
        1966 İngiltere Franz Beckenbauer Almanya 20
        1970 Meksika Teofilo Cubillas Peru 21
        1974 Batı Almanya Wladyslaw Zmuda Polonya 20
        1978 Arjantin Antonio Cabrini İtalya 20
        1982 İspanya Manuel Amoros Fransa 21
        1986 Meksika Enzo Scifo Belçika 20
        1990 İtalya Robert Prosinecki Yugoslavya 21
        1994 ABD Marc Overmars Hollanda 20
        1998 Fransa Michael Owen İngiltere 18
        2002 G.Kore-Japonya Landon Donovan ABD 20
        2006 Almanya Lukas Podolski Almanya 21
        2010 Güney Afrika Thomas Müller Almanya 20
        2014 Brezilya Paul Pogba Fransa 21
        2018 Rusya Kylian Mbappe Fransa 19
        2022 Katar Enzo Fernandez Arjantin 21

        CENTİLMENLİK ÖDÜLÜ

        "FIFA Centilmenlik Ödülü", Dünya Kupası boyunca en centilmen takıma veriliyor ve ikinci tura kalan takımlar arasından seçiliyor.

        İlk olarak 1970'te Peru'ya verilen ödülü son kazanan ülke ise İngiltere oldu. Centilmenlik ödülünü en çok kazanan ülke, 4 kezle Brezilya oldu, İspanya ve İngiltere 3'er, Peru, Batı Almanya, Arjantin, Fransa, Belçika ve Kolombiya ise birer kez en centilmen takım seçildi.

        Centilmenlik ödülü kazanan ülkeler şöyle:

        Kupa Kazanan
        1970 Meksika Peru
        1974 Batı Almanya Batı Almanya
        1978 Arjantin Arjantin
        1982 İspanya Brezilya
        1986 Meksika Brezilya
        1990 İtalya İngiltere
        1994 ABD Brezilya
        1998 Fransa İngiltere-Fransa
        2002 G.Kore-Japonya Belçika
        2006 Almanya Brezilya-İspanya
        2010 Güney Afrika İspanya
        2014 Brezilya Kolombiya
        2018 Rusya İspanya
        2022 Katar İngiltere
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