Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Aisha Wahab, ABD Kongresi'ne seçilen ilk Afgan kökenli siyasetçi oldu

        Aisha Wahab, ABD Kongresi'ne seçilen ilk Afgan kökenli siyasetçi oldu

        ABD'nin California eyaletinde yapılan özel seçimden zaferle çıkan Aisha Wahab, ABD Kongresi'ne seçilen ilk Afgan kökenli siyasetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 09:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD Kongresi'nde ilk kez Afgan kökenli siyasetçi

        California'da Eric Swalwell'in, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle nisanda görevinden istifa etmesinin ardından özel seçimler düzenlendi.

        Afgan kökenli siyasetçi Wahab, Melissa Hernandez'i yenerek seçimlerden zaferle ayrıldı.

        ABD Temsilciler Meclisi tarihindeki ilk Afgan kökenli siyasetçi olacak Wahab, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Beni yetiştiren bölge için mücadele vereceğim. Yetimhaneden Kongreye, bu yolculuk Amerikan Rüyası'nın gerçek olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Wahab, ocak ayına kadar California'nın 14. bölgesini Temsilciler Meclisinde temsil edecek.

        Nisanda yapılan bir söyleşide Wahab, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediğine "Evet." yanıtını vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aisha Wahab
        #ABD
        #kongre
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce mıcır sonra tabela!
        Önce mıcır sonra tabela!
        Kritik cumartesi açıklaması! Sıcaklıklar pik noktaya ulaşacak!
        Kritik cumartesi açıklaması! Sıcaklıklar pik noktaya ulaşacak!
        3'ü de kardeş çıktı! 4'üncü kardeş bulundu
        3'ü de kardeş çıktı! 4'üncü kardeş bulundu
        Galatasaray, Erzurum deplasmanında!
        Galatasaray, Erzurum deplasmanında!
        Ev alıp satanlar dikkat!
        Ev alıp satanlar dikkat!
        "Artık korkan değil, korkutan takım!"
        "Artık korkan değil, korkutan takım!"
        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet
        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet
        Herkes ayağına baktı!
        Herkes ayağına baktı!
        Kontrolü kaybetti, araçların üzerine uçtu!
        Kontrolü kaybetti, araçların üzerine uçtu!
        Van Gölü'ne esmer girdiler, yine sarışın oldular
        Van Gölü'ne esmer girdiler, yine sarışın oldular
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        7 ayda 71,9 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
        7 ayda 71,9 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hamile kadın, eşinin silahlı saldırısında can verdi
        Hamile kadın, eşinin silahlı saldırısında can verdi
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı!
        Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Altının gramı 7 bin lirayı geçti
        Altının gramı 7 bin lirayı geçti
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!