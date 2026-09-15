Almanya Başbakanı Merz: "Özgürlüğümüze yönelik tehditlerle oldukça uzun süre uğraşmak zorunda kalacağız"

Başbakan Merz, 2026 "Gençlik Araştırıyor" ödülünü kazananları kabulünde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu güvenlik tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merz, "Özgürlüğümüze yönelik tehditlerle oldukça uzun süre uğraşmak zorunda kalacağız." dedi.

Finlandiya'da Kuzey Avrupa ülkeleriyle Arktik bölgesindeki güvenlik politikasının ele alındığı Avrupa Birliği (AB) zirvesine katıldığını hatırlatan Merz, zirvede kendilerine sunulan bilgilerin güvenlik endişelerini azaltmadığını ifade ederek, özellikle deniz altı altyapısının ciddi tehdit altında olduğunu belirtti.

REKLAM

Merz, Rusya'nın deniz altı kablolarını, boru hatlarını ve diğer altyapıyı hedef almaya yönelik "yeni bir denizaltı sınıfı" geliştirdiğini savunarak, "Tüm deniz altı altyapımızın ciddi tehlike altında olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"Çılgın miktarda para harcıyoruz"

Almanya'nın savunmaya büyük miktarda kaynak ayırmak zorunda kalmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Merz, "Savunmaya çılgın miktarda para harcıyoruz. Bunu daha iyi yapamaz mıyız? Bu parayı başka yerlerde de kullanamaz mıyız? Elbette yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Merz, barışçıl dünyada yaşanması halinde savunma harcamalarından önemli ölçüde tasarruf edilebileceğini ancak mevcut koşulların buna izin vermediğini belirterek, "Ama barışçıl bir dünyada yaşamıyoruz. Özgürlüğe yönelik tehdit görüyoruz." dedi.

REKLAM

Askeri araştırmaların sivil alandaki faydalarının da artık daha fazla konuşulduğunu kaydeden Merz, "Bu da bizim henüz kendimizi açmamız gereken bir düşünce dünyasıdır." diye konuştu.

Merz, uzay sektörünün artık Avrupa'nın en heyecan verici ekonomik alanlarından biri haline geldiğini ifade ederek, bu alanın aynı zamanda gelecekteki savaşlara hazırlıkta da önemli rol oynayacağını söyledi.

Alman özel şirketi Isar Aerospace'ın kısa süre önce Kuzey Norveç'ten uzaya roket fırlatmasını örnek gösteren Merz, Avrupa'da üretilen uyduların da yörüngeye yerleştirildiğini hatırlattı.

REKLAM

Merz, söz konusu uyduların öncelikle sivil amaçlarla kullanılacağını ancak askeri amaçlara da hizmet edebileceğini belirterek, sivil ve askeri teknolojiler arasındaki sınırların giderek daha fazla iç içe geçtiğine dikkati çekti.

"GPS ve Elon Musk'a bağımlılığımızı azaltıyoruz"

Merz, Almanya'nın navigasyon konusunda ABD merkezli GPS sistemine ve iş adamı Elon Musk'ın uydu sistemlerine bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Sabit yörüngeli uydu sistemi kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Merz, geçmişte pilotluk yaptığı dönemde Kuzey Avrupa'ya uçuşları sırasında Rusya'nın sinyal karıştırma faaliyetleri nedeniyle navigasyon sistemlerinin devre dışı kaldığını bizzat deneyimlediğini anlattı.

REKLAM

Merz, sivil havacılığın bu tür elektronik müdahaleler karşısında daha bağımsız hale getirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.