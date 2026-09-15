Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümü için tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan Bakü'de

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Fidan, Aliyev tarafından kabul edildi.

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Bakan Fidan, Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev de selamlar için teşekkür ederek, kendi selamlarının da Erdoğan'a iletilmesini istedi.

Görüşmede, Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği, işbirliğinin "tek millet, iki devlet" ilkesi temelinde daha da güçlendiği memnuniyetle ifade edildi.

Enerji alanındaki işbirliğinin önemine değinilen görüşmede, alternatif enerji konusunda uluslararası pazarlara yeni çıkış yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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Azerbaycan ve Türkiye'nin lojistik açıdan önemine, özellikle Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü rolü üstlendiklerine işaret edilen görüşmede, uluslararası kuruluşlar çerçevesinde faaliyetlerin koordinasyonunun önemi vurgulandı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geleceği, bölgesel meseleler ve karşılıklı ilgi alanına giren diğer konular da ele alındı.