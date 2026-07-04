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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerifi resmi törenle karşıladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerifi resmi törenle karşıladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerifi'yi resmi törenle karşıladı. Tören sonrası Erdoğan ile Şerif, ikili görüşmede bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 15:10 Güncelleme:
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        Pakistan Başbakanı İstanbul'da

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabulü başladı.

        Vahdettin Köşkü'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, ikili görüşmeye geçti.

        Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

        Liderler, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

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