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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 18:23 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Singapur Başbakanı Wong'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamaya göre, Türkiye-Singapur ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için gayret gösterileceğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, İran ile ABD arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü, Hürmüz'de seyrüsefer serbestisinin sağlanmasına önem verildiğini, kardeş ülkelerle birlikte sürece ellerinden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

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