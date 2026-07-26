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        Fransa'daki orman yangını günlerdir sürüyor

        Fransa'nın güneybatısındaki iki vilayette şiddetini artıran yangınlar nedeniyle 22 Temmuzdan bu yana yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilirken hükümet askeri nakliye uçağının yangın söndürme çalışmalarına katılması talimatını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 05:19 Güncelleme:
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        Fransa'daki orman yangını günlerdir sürüyor

        Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Gironde ve Landes vilayetlerinde günlerdir devam eden ve kilometrelerce alana yayılan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

        Girondeda çıkan yangın, Fransanın en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçerken Valilik 22 Temmuzdan bu yana devam eden ve kısa sürede çok geniş alanlara yayılan yangında 32 bin 700 hektar alanın yandığını bildirdi.

        Ayrıca gece boyunca süren yangınlar nedeniyle tahliye edilen kişi sayısının 167 bine ulaştığını ve bunun yaklaşık 60 bininin dün gece tahliye edildiğini bildiren Valilik, 54 itfaiyecinin de yangın söndürme çalışmalarında hafif yaralandığını duyurdu.

        Hükümet Girondeda görev yapmak üzere 1000 askeri personelin ve A400M askeri nakliye uçağının bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

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        Bordeaux şehrinin tahliyesi dahil tüm senaryolara karşı hazırlık yapılıyor

        Girondea bağlı Bordeaux şehrinin Belediye Başkanı Thomas Cazenave, yangınlar nedeniyle tahliye edilen ve aralarında tıbbi bakıma muhtaç kişilerin de olduğu yaklaşık 6 bin kişinin Bordeaux Fuar Merkezi’nde ağırlandığını belirtti.

        İçişleri Bakanı Laurent Nunez, vilayetteki yangının Bordeaux şehir merkezine yaklaştığını ve Başbakan Sebastien Lecornu’nun şehrin tahliyesi dahil tüm senaryolara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini aktarırken, Belediye Başkanı Cazenave henüz şehrin tahliyesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

        Ayrıca vilayetteki tatil beldesi Cap-Ferretde de yangın nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

        Landestaki yangında ise 2 bin 600 hektar alan yanarken 500ü aşkın itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor. Bölgeden 31 bin kişi tahliye edildi.

        Var vilayetinin Ponteves kentinde hafta içi başlayan yangın da henüz kontrol altına alınamazken yetkililer, tedbir amaçlı yeni tahliyelerin olabileceğini duyurdu.

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        Paris’te görev yapan yüzlerce itfaiyeci ülkenin güneybatısındaki yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.

        Ülkenin Korsika Adası’ndaki Haute-Corse vilayetinde de günlerdir devam eden yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yaklaşık 900 hektar alanın kül olduğu yangında 300’e yakın itfaiye eri ve 3 helikopter görev yapıyor.

        Hautes-Alpes vilayetindeki L’Argentiere-la-Bessee ve Freissinieres kentlerinde hala aktif durumdaki yangınlarda da 510 hektar alan yok oldu.

        Başbakan Lecornu, öğleden sonra bakanlıklar arası yeni bir acil durum toplantısı yapılacağını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Nunez ise yangınlara ilişkin yaptığı basın toplantısında, ülke genelinde bu yıl toplam 98 bin hektar alanın yandığını ve bu rakamın "tarihi rekor" seviyesinde olduğunu belirtti.​​​​​​​

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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