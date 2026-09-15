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        Fransa: Hepsini finanse edemeyiz

        Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin artık her şeyi finanse etme imkanı kalmadığını belirterek, 2027 bütçesi için bakanlıklara tasarruf çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 20:24 Güncelleme:
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        Fransa: Hepsini finanse edemeyiz

        Fransa'da 2027 bütçe tasarısına ilişkin görüşmelerin gelecek ay Parlamento'da başlaması bekleniyor.

        Ulusal basındaki haberlere göre Lecornu, bakanlıklara gelecek yılki bütçeye ilişkin dün mektup gönderdi.

        Mektupta, 2027 bütçesi kapsamında savunma dışındaki devlet harcamalarının bu yılki bütçeyle aynı seviyede tutulması istenerek, bakanlıklara tasarruf yapmaları çağrısında bulunuldu.

        Son aylarda ekonomik ve uluslararası bağlamın kötüleştiğine işaret edilen mektupta, kamu harcamaları hakkında "Artık her şeyi finanse etme imkanımız kalmadı ancak hala seçme özgürlüğüne sahibiz." değerlendirmesine yer verildi.

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        Mektupta ayrıca, devlet makamlarının harcamalar konusunda örnek teşkil etmesi gerektiği kaydedildi.

        FRANSA'DA SON YILLARDAKİ BÜTÇE ANLAŞMAZLIKLARI SİYASİ İSTİKRARSIZLIĞA YOL AÇIYOR

        Fransa'da bütçe anlaşmazlıkları siyasi istikrarsızlığa neden olurken, 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle Michel Barnier hükümeti, 2024 sonunda gensoru önergesiyle düşürülmüştü.

        Barnier'nin selefi François Bayrou da 2026 bütçe tasarısı tartışmaları nedeniyle 8 Eylül 2025'te Ulusal Meclis'te yapılan güven oylamasından çıkamamıştı.

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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ertesi gün Savunma Bakanı olarak görev yapan Lecornu'yu başbakan olarak atamıştı.

        Fransa'da 5 Ekim 2025'te yeni hükümeti kuran Lecornu, hükümetinde yer alan isimlere gelen tepkiler üzerine 1 gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim 2025'te Lecornu'yu yeniden başbakanlık görevine atamış ve Lecornu 2 gün sonra yeni hükümeti kurmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #Sebastien Lecornu
        #2027 bütçe tasarısı
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