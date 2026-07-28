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        Haberler Dünya GKRY'de İsrail seçimleri için asılan pankartlara tepki

        GKRY'de İsrail seçimleri için asılan pankartlara tepki

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) İsrailli göçmen ve turistler için asılan İbranice seçim afişlerine, Rum basını ve siyasetçiler tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 21:51 Güncelleme:
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        GKRY'de İsrail seçimleri için asılan pankartlara tepki

        İsrail muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un, GKRY'de yaşayan ve Ada'yı ziyaret eden İsrailli turistler için hazırlattığı seçim afişlerinin çeşitli kentlerde bilboardlara asılmasına tepkiler geldi.

        GKRY'li siyasetçi, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Fidias Panayiotou, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu fotoğrafın İsrail'de değil, GKRY'de asılmasına tepki göstererek, "Bu kesinlikle doğru değil." ifadesini kullandı.

        Panayiotou, bir diğer paylaşımda ise İsrail seçimleriyle ilgili GKRY'de bilboardlara asılan afişlerin, "endişe verici ve kabul edilemez" olduğunu belirterek, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerin GKRY'de seçim kampanyası yürütmesini yasaklayacak bir yasa teklifi sunacağını kaydetti.

        GKRY'deki ana muhalefet Emekçi Halkın İlerici Partisinde (AKEL) siyaset yapan Melani Stelios da sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, İsrail seçim afişlerinin GKRY'de asılmasını kabul edilemez bulduğunu vurguladı.

        Rum basını da İbranice İsrail seçim afişlerine sosyal medya üzerinden halkın tepki gösterdiğini aktararak, siyasilerin tepkilerini sayfalarına taşıdı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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