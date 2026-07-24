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        Haberler Dünya İran'dan Körfez'e: ABD askerlerinin konakladıkları yerlerden uzak durun

        İran'dan Körfez'e: ABD askerlerinin konakladıkları yerlerden uzak durun

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgede ABD güçlerinin konuşlandığı ülkelerin halkına, Amerikan askerlerinin "gizli veya örtülü şekilde konakladığı yerlerin en az 500 metre yarıçap içindeki alanlardan uzak durmaları" çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 14:08 Güncelleme:
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        İran'dan Körfez'e bir uyarı daha

        Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam ettiği ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin de bu saldırılara karşılık verdiği ifade edildi.

        Açıklamada, bölge ülkelerindeki ABD üslerinde konuşlu çok sayıda Amerikan askerinin üslerini terk ederek şehir merkezlerindeki binalara yerleştiği ifade edildi.

        Devrim Muhafızlarının açıklamasında bu ülkelerdeki halktan "ABD askerlerinin gizli veya örtülü şekilde konakladığı yerlerin en az 500 metre yarıçap içindeki alanlardan uzak durmaları" istendi.

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