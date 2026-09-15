Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İran: IKBY ile iş birliği girişimi yenilgiye uğradı

        İran: IKBY ile iş birliği girişimi yenilgiye uğradı

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile yaptığı görüşmede, "ABD'nin İran'ın batı sınırlarında hazırladığı komplo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) işbirliği ve silahlı kuvvetlerin girişimleri ile yenilgiye uğradı." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 19:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İş birliği girişimi yenilgiye uğradı"

        Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Kalibaf ve Talabani, başkent Tahran’da görüştü.

        Görüşme sırasında Kalibaf, ABD ve İsrail’in İran’ın bu kadar direnç gösterebileceğini ve yenileceklerini düşünmediğini belirterek, "ABD'nin İran'ın batı sınırlarında hazırladığı komplo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) işbirliği ve silahlı kuvvetlerin girişimleri ile yenilgiye uğradı." ifadelerini kullandı.

        ABD’nin İran’a yönelik planlarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini ve İran ile Irak arasında ayrışma meydana getirmeye çalıştığını vurgulayan Kalibaf, bu planların boşa çıkarılması için komşu ülkelerle her alandaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        REKLAM

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        #IKBY
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gündemde şu an seçim yok"
        "Gündemde şu an seçim yok"
        İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var
        İstanbul'da döviz bürosunda kavga! Can kayıpları var
        Havalimanlarında yeni dönem
        Havalimanlarında yeni dönem
        Cristiano Ronaldo Al Nassr'ı satın alıyor!
        Cristiano Ronaldo Al Nassr'ı satın alıyor!
        Bugün Ne Oldu? 15 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 15 Eylül 2026 haberleri
        Galatasaray zirveye ambargo koydu!
        Galatasaray zirveye ambargo koydu!
        İşte en çok kazandıran meslekler
        İşte en çok kazandıran meslekler
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Piyasa değeri: 206 milyon TL! Pilot kıyafetiyle zehir transferi
        Piyasa değeri: 206 milyon TL! Pilot kıyafetiyle zehir transferi
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Elon Musk'tan "yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddialarına esprili yanıt
        Elon Musk'tan "yapay zekanın insanlığı yok edebileceği" iddialarına esprili yanıt
        Bal yapmayan Kerem Aktürkoğlu!
        Bal yapmayan Kerem Aktürkoğlu!
        Afrika ne kadar büyük?
        Afrika ne kadar büyük?
        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!
        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!
        "Çocuk viyaklamasına dayanamam"
        "Çocuk viyaklamasına dayanamam"
        Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu
        Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu
        Final maçında samimi anlar
        Final maçında samimi anlar
        Okan Buruk nefes aldı!
        Okan Buruk nefes aldı!
        Alzheimer unutkanlıkla başlamıyor
        Alzheimer unutkanlıkla başlamıyor
        Fed'den ne bekleniyor?
        Fed'den ne bekleniyor?