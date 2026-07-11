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        Haberler Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, taburcu edildi

        KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, taburcu edildi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 16:24 Güncelleme:
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        KKTC Cumhurbaşkanı, taburcu edildi

        KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm tetkiklerin olumlu sonuçlanması üzerine bu sabah taburcu edildiği belirtildi.

        Açıklamada, genel sağlık durumu iyi olan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın hekimlerinin önerileri doğrultusunda bir süre istirahat edeceği duyuruldu.

        Dün bir etkinlikte rahatsızlanan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yerel saatle 21.00'de hastaneye kaldırılmıştı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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