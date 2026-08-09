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        Haberler Dünya Kosova Başbakanı Kurti, Meclis'te yumurta atılarak protesto edildi

        Kosova Başbakanı Kurti, Meclis'te yumurta atılarak protesto edildi

        Kosova Başbakanı Albin Kurti'ye Meclis Genel Kurulu'nda Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) Partisi Milletvekili Time Kadrijaj tarafından protesto amacıyla yumurta atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 16:14 Güncelleme:
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        Kosova Meclisi'nde yumurtalı protesto

        7 Haziran'daki erken genel seçimlerin sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Kosova Meclisi'nin yeni başkanı ile yardımcılarını seçmek üzere genel kurul toplandı. Seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve Başbakan Kurti, kürsüde yaptığı konuşmada, diğer siyasi partilerle kurumların oluşturulmasına ilişkin koalisyon görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

        Yeni meclis başkanı adayını sunmayan ve görüşmeler için daha fazla zaman talep eden Kurti'nin bu tutumu, diğer siyasi partilerin tepkisine yol açtı. Partiler, Kurti'nin anayasaya aykırı davrandığını öne sürdü.

        AAK Milletvekili Kadrijaj, kürsüdeki konuşmasını tamamlayan Kurti'nin yanına giderek çantasından çıkardığı yumurtaları protesto amacıyla fırlattı. Olayın ardından milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı, Meclis Başkanı seçimi için düzenlenen oturum ertelendi.

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        Kurti, yaptığı açıklamada, yumurtalı protestonun, "diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu" belirtti.

        ⁠Kosovada son 18 ayda 3 kez genel seçim düzenlendi

        Kosova'da 9 Şubat 2025'te genel seçim, 28 Aralık 2025'te de erken genel seçim düzenlenmişti. Albin Kurti liderliğindeki hükümet, 11 Şubat'ta Meclis'ten güvenoyu almıştı. Eski Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 5 yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından 4 Nisan'da görevini geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiuya devretmişti.

        Kosova Meclisi, milletvekillerinin yeni cumhurbaşkanını anayasanın öngördüğü süre içinde seçememesi nedeniyle 29 Nisan'da feshedilmiş, ülkede 7 Haziran'da bir kez daha erken genel seçim yapılmıştı.

        Meclisin yeni cumhurbaşkanını seçmekte yine başarısız olması halinde ülke, bir kez daha erken genel seçime gidebilir.

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