Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NATO stajyeri olan Kanadalı bir kadın, casusluk suçlamasıyla Belçika’da gözaltına alındı

        NATO stajyeri olan Kanadalı bir kadın, casusluk suçlamasıyla Belçika’da gözaltına alındı

        Belçika'daki NATO üssünde görev yapan Çin kökenli Kanadalı bir stajyer, 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 09:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kanadalı NATO stajyeri casusluktan gözaltına alındı

        Belçika savcılığı, Belçika’daki bir NATO tesisinde stajyer olarak çalışan Çin kökenli Kanadalı bir kadının casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

        Savcılık, "Şüpheli, üçüncü bir ülke adına casusluk yapmakla ve bir suç örgütünün üyesi olmakla suçlanıyor" dedi ve bu kişiye ilişkin adı da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntının şimdilik açıklanmayacağını belirtti.

        Savcılık, şüphelinin Belçika'nın Mons kentinde bulunan NATO tesisi 'SHAPE'de stajyer olarak çalıştığını açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 23 Temmuz 2026 (ABD-İran Çatışmasında En Korkunç Senaryo Ne?)

        ABD neden yeniden İran'ı hedef alıyor? Savaş bölgeye yayılır mı? ABD-İran savaşı nasıl bitecek? ABD-İran yeniden masaya oturur mu? ABD ve İran ne talep ediyor? Trump geri adıma atmak zorunda kalır mı? HT 360'da Dilek Gül sordu; İst. Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca v...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler
        35 kent için "sarı" ve "turuncu" sağanak alarmı!
        35 kent için "sarı" ve "turuncu" sağanak alarmı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        HAK – İŞ bölgesel asgari ücrete karşı
        HAK – İŞ bölgesel asgari ücrete karşı
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Trump: Bir kez daha aday olacağım
        Trump: Bir kez daha aday olacağım
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!