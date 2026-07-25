NATO stajyeri olan Kanadalı bir kadın, casusluk suçlamasıyla Belçika’da gözaltına alındı
Belçika'daki NATO üssünde görev yapan Çin kökenli Kanadalı bir stajyer, 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 09:38 Güncelleme:
Belçika savcılığı, Belçika’daki bir NATO tesisinde stajyer olarak çalışan Çin kökenli Kanadalı bir kadının casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.
Savcılık, "Şüpheli, üçüncü bir ülke adına casusluk yapmakla ve bir suç örgütünün üyesi olmakla suçlanıyor" dedi ve bu kişiye ilişkin adı da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntının şimdilik açıklanmayacağını belirtti.
Savcılık, şüphelinin Belçika'nın Mons kentinde bulunan NATO tesisi 'SHAPE'de stajyer olarak çalıştığını açıkladı.
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