NATO stajyeri olan Kanadalı bir kadın, casusluk suçlamasıyla Belçika’da gözaltına alındı

ABD neden yeniden İran'ı hedef alıyor? Savaş bölgeye yayılır mı? ABD-İran savaşı nasıl bitecek? ABD-İran yeniden masaya oturur mu? ABD ve İran ne talep ediyor? Trump geri adıma atmak zorunda kalır mı? HT 360'da Dilek Gül sordu; İst. Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca v... Daha Fazla Göster

ABD neden yeniden İran'ı hedef alıyor? Savaş bölgeye yayılır mı? ABD-İran savaşı nasıl bitecek? ABD-İran yeniden masaya oturur mu? ABD ve İran ne talep ediyor? Trump geri adıma atmak zorunda kalır mı? HT 360'da Dilek Gül sordu; İst. Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Turan Çağlar anlattı. Daha Az Göster