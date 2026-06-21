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        Haberler Dünya İsrail: Cephe hattında tüm kısıtlamalar kaldırılacak | Dış Haberler

        İsrail: Cephe hattında tüm kısıtlamalar kaldırılacak

        İsrail ordusu tarafından "Yarın sabah 06.00'dan itibaren cephe hattı bölgesindeki tüm kısıtlamalar kaldırılacak." açıklaması yapıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu "İranla çatışamazsınız dediler, çatıştık. Bize ne başardınız diye soruyorlar, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelledik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 21:25 Güncelleme:
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        İsrail: Cephe hattında tüm kısıtlamalar kaldırılacak

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