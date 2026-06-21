İsrail: Cephe hattında tüm kısıtlamalar kaldırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili gençlerden Babalar Günü sürprizi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın ardından gençlerle bir araya geldi. AK Partili gençler, Babalar Günü dolayısıyla hazırladıkları tabloyu Erdoğan'a hediye etti. (DHA)