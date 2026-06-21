İsrail: Cephe hattında tüm kısıtlamalar kaldırılacak
İsrail ordusu tarafından "Yarın sabah 06.00'dan itibaren cephe hattı bölgesindeki tüm kısıtlamalar kaldırılacak." açıklaması yapıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu "İranla çatışamazsınız dediler, çatıştık. Bize ne başardınız diye soruyorlar, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelledik" dedi
Giriş: 21 Haziran 2026 - 21:25 Güncelleme:
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