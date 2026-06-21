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        Haberler Dünya Trump: İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın istifa edecek | Dış Haberler

        Trump: İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın istifa edecek

        ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifa edeceğini öne sürerek, "Göç ve enerji gibi iki çok önemli konuda ciddi şekilde başarısız oldu. Kendisine başarılar diliyorum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 22:05 Güncelleme:
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        Trump'tan istifa iddiası

        ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın görevinden istifa edeceğini öne sürdü. Trump’ın bu açıklaması, çeşitli uluslararası kaynakların Starmer’ın istifa etmeye yönelik seçenekleri değerlendirdiğini iddia ettiği bir dönemde geldi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Keir Starmer İngiltere Başbakanı görevinden istifa edecek. Göç ve enerji gibi iki çok önemli konuda ciddi şekilde başarısız oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca, İngiltere’nin Kuzey Denizi’ndeki petrol ve doğal gaz sondaj faaliyetlerine yönelik kısıtlamalarını eleştirerek, "Kuzey Denizi petrolünü açın" dedi.

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        SON 10 YILDA 6. BAŞBAKAN

        İngiltere basınında yer alan haberlere göre Starmer, hafta sonunu başkent Londra yakınlarındaki Başbakanlık konutu Chequers'ta ailesiyle birlikte geçiriyor. İngiltere Başbakanı, henüz bu konuya ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Başbakan Starmer, istifa etmesi halinde İngiltere’de son 10 yılda görevden ayrılan 6. başbakan olacak. İngiliz kaynaklar, bu sayıyı başbakanlık koltuğu için olağanüstü yüksek bir görev değişim oranı olarak değerlendiriyor.

        Starmer liderliğindeki İşçi Partisi’nin seçmen desteğini giderek kaybettiği iddia ediliyor. Starmer’ın partisinin ülke çapında yapılan anketlerin büyük bölümünde aşırı sağcı ve göçmenlik karşıtı Nigel Farage liderliğindeki Reform UK Partisi’nin yükselişiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

        İŞÇİ PARTİSİ, YEREL MECLİSLERDE BİN 200'DEN FAZLA SANDALYE KAYBETMİŞTİ

        İşçi Partisi, mayıs ayının başında yapılan yerel ve bölgesel seçimlerde özellikle Reform UK ve Yeşiller Partisi karşısında büyük kayıplar yaşamıştı. Seçimlerde İşçi Partisi, yerel meclislerde bin 200'den fazla sandalye kaybederken, güçlü bir çıkış yakalayan Reform UK bin 300'den fazla sandalye kazanmış ve 13 belediyede kontrole sahip olmuştu.

        İngiliz basını, seçimlerde yaşanan hezimetin ardından Starmer'ın başbakanlık görevini sürdürmesinin giderek daha zor hale geldiğini ve İşçi Partisi'nden 70'i aşkın milletvekili ve kabinedeki çok sayıda bakanın Starmer'a istifa etme ya da görevden ayrılmasına ilişkin takvim belirleme çağrısı yaptığını yazmıştı.

        Starmer aynı zamanda kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri ortaya çıkan İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson’ın bu göreve atanması konusundaki güvenlik açığı nedeniyle de eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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