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        Haberler Dünya Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Venezuela'nın yanında olmayı sürdüreceğiz

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Venezuela'nın yanında olmayı sürdüreceğiz

        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından TİKA tarafından bölgeye ulaştırılan insani yardımlara ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dost ve kardeş Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 12:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Venezuela'nın yanında olmayı sürdüreceğiz"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bölgeye ulaştırılan insani yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Venezuela ile yıllara dayanan dostluk ve dayanışmanın zor zamanlarda da aynı kararlılıkla sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, Bakanlığa bağlı TİKA aracılığıyla depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere arama kurtarma ekipmanları, acil ihtiyaç malzemeleri, gıda ve hijyen kitlerinin Venezuela makamlarına teslim edildiğini ifade etti.

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        Önümüzdeki günlerde barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarına yönelik ilave yardım malzemelerinin de bölgeye ulaştırılacağını kaydeden Ersoy, Türkiye'nin insani yardımı yalnızca afet dönemleriyle sınırlı görmediğini, dost ve kardeş ülkelerle kurduğu güçlü iş birliğini her koşulda sürdürdüğünü vurguladı.

        Türkiye'nin Venezuela'ya yönelik desteklerinin deprem sonrasıyla sınırlı olmadığını belirten Ersoy, TİKA'nın bugüne kadar hayata geçirdiği kalkınma ve insani yardım projeleriyle iki ülke arasındaki dayanışmayı güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti.

        Bakan Ersoy, paylaşımında depremin yaralarının en kısa sürede sarılması temennisinde bulunarak, "Dost ve kardeş Venezuela halkının bu zorlu süreci dayanışma içinde aşacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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