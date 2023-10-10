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        Haberler Ekonomi Teknoloji Metaverse ile gerçek dünyanın ikizi yaratılacak - Teknoloji Haberleri

        Metaverse ile gerçek dünyanın ikizi yaratılacak

        "Dünyanın dijital ikizi" adlanan teknoloji şirketi Warp, ilk lansman etkinliğini İstanbul'da gerçekleştirdi. Şirketin CEO'su Oksana Golovina, "Warp'ın amacı, hayatların giderek dijitalleştiği bir ortamda dünyanın dijital bir ikizini yaratmak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 15:17 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:17
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        Dünyanın dijital ikizi projesi
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        2010 yılında kurulan, Avrupa'da Estonya ve ABD'de Kuzey Amerika olmak üzere iki ana merkezi olan teknoloji şirketi Warp, Türkiye'deki ilk lansman etkinliğini İstanbul'da gerçekleştirdi.

        Kullanıcıların dijital dünya ile gerçek dünya arasında bir bağ kurması hedefiyle çalışan Warp, dijital kanallar aracılığıyla dünyadaki herhangi bir nesne, işletme veya kent ile etkileşime girme imkânı sağladığını açıkladı.

        Firma, bununla birlikte seyahat, yaşam tarzı ve hizmetle ilgili etkinlikleri yerel veya yurtdışında herhangi bir yerde rezervasyon veya satın alma yapabilecekleri bir platform kurduklarını belirtti.

        Bu sayede kullanıcılar metaverse dünyasında gidilecek yeri oradaymış gibi görebilecekler.

        Ek olarak, firma tarafından kullanıcıların ihtiyaçlarını tek bir platformdan tamamen dijital olarak yönetmelerinin sağlandığı ve şirketlerin içeriklerini milyonlarca müşteriye bir şekilde sunmalarına olanak tanıdığı vurgulanıyor.

        YAPAY ZEKÂ ODAKLI DİJİTAL ASİSTAN

        Tüm kullanıcı istekleri, herhangi bir işletme hakkında her türlü bilgiyi sağlayan ve kullanıcı nerede olursa olsun sipariş vermesine yardımcı olan insan benzeri yapay zeka odaklı Dijital Asistan tarafından ele alınıyor. Platformda, dünya genelinde ticari ve ticari olmayan varlıkları ve bunlarla birlikte gelen özellikleri içeren bir dijital ikizi olulşturmanın amaçladığı da belirtiliyor.

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        Hükümetlerin, işletmelerin ve bireysel kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş dijital araçlar ve ürünler sunan firma, dış dünya ve nesneleriyle tamamen yeni etkileşim biçimleri yaratarak kullanıcı deneyimine genişletilmiş bir dijital boyut katıyor. Metaverse kanalı, kullanıcıların hemen erişemeyecekleri nesneleri bütünüyle deneyimlemelerine yardımcı oluyor.

        Seyahat, şehir ve hizmet teknolojileri sektörlerinde yenilikçi, yapay zeka destekli bir meta sistem olarak ortaya çıkan Warp, küreselleşmeye ilk adımını İstanbul'da attı. Platform teknolojisini, gelecek planlarını ve yol haritasını İstanbul'da yatırım, turizm, teknoloji ve sanayi sektörlerinden ve iş dünyasından önemli profesyonellerin yanı sıra medya temsilcilerinden oluşan katılımcılara sergilediği lansman etkinliğini Raffles Otel Istanbul'da gerçekleştirdi. Lansman sırasında katılımcılara bir otelin metaverse'teki dijital ikizinde ayrıntılı bir tur da verildi.

        "TÜRKİYE TURİZM AÇISINDAN BAŞARILI BİR ÜLKE"

        Lansman etkinliği sırasında yaptığı açıklamada Warp CEO'su Oksana Golovina, "Türkiye turizm açısından oldukça başarılı bir ülke. Bu nedenle turizm sektörüne hizmet veren bir platform olarak ilk lansmanımızı İstanbul'da düzenlemek istedik. Mesajlarımızı, hedeflerimizi ve yol haritamızı buradan dünyanın geri kalanına iletmek istedik" dedi.

        Warp'ın amacının, hayatların giderek dijitalleştiği bir ortamda dünyanın dijital bir ikizini yaratmak olduğunu belirten Golovina, “Oluşturduğumuz platformdan tüm ilgililer yararlanabilir. Zorlu ve karmaşık süreçleri basit ve hızlı dijital formlara dönüştürüyoruz. Kapsamlı hizmetlerimizin ve yenilikçi ürünlerimizin küresel turizm sektöründe fark yaratacağını umuyoruz” şeklinde konuştu.

        Kullanıcılar, Warp kullanarak seyahat, hizmet, yaşam tarzı ve konaklama sektörlerindeki hizmetlere erişirken garantili hizmet kalitesiyle yeni ve kusursuz bir dijital deneyim elde edebilirler. Platform, bu sektörlerdeki kullanıcı ihtiyaçlarına birleştirilmiş bir arayüz aracılığıyla cevap verdiğini vurgularken, her şeyi kapsayan işlem ve hizmet güvenliğini sağlayan kapsamlı bir sistem de sunuyor.

        Bunun yanı sıra kamu kurumlarının da Warp'tan yararlanabileceği açıklandı. Devlet kurumları, turizm ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) işlemlerini dijitalleştirme, yönetme ve denetleme konusunda güçlü bir dijital araç kazanırken, her müşteri hareketi üzerinde gerçek veri toplama aracına sahip olacak.

        Bu hizmet, sektörde şeffaflık, vergilendirme, turizm ücretleri, yabancı yatırım çekme ve kalite kontrolü gibi konuları içeriyor. Öte yandan özel işletmeler, platformu müşteri kazanımı, gelir oluşturma, ölçeklendirme ve otomasyon için yeni dijital kanallara erişim sağlamak amacıyla da kullanabilecekleri belirtildi.

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