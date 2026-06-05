Dünyanın en iyi restoranları belli oldu: Listeye Türkiye'den iki isim girdi
8 milyon restoran arasından dünyanın en iyileri seçildi. Türkiye'den ise Alanya ve Galata'dan birer restoran dünya listesinde kendine yer buldu.
Tripadvisor dünyanın en iyi restoranlarını seçtiğinde Türkiye'den iki mekan da listeye girdi. Biri Alanya'dan, biri İstanbul Galata'dan. İkisi de aynı kategoride yarışıp dünya genelinde ilk ona girmeyi başardı.
Yıldız sayısı tek başına yetmiyor
Bu listeye giren restoranların ortak yanı çok yıldız toplamak değil. Platformun veritabanında milyonlarca restoran var ve ödül yalnızca en üstteki yüzde 1'e gidiyor. Bu küçük dilimi belirleyen şey de tek başına puan değil.
Sıralama, son bir yıl içinde bırakılan yorumlara bakıyor. Hem yorumun kaç kişiden geldiğine hem de okurları ne kadar etkilediğine. Üstüne bir de editör elemesi var. Yani bir restoranın listeye girmesi için kaç yıldız aldığından çok, kaç kişinin onu gerçekten överek anlattığı önemli. Yıldız neredeyse herkeste beş. Fark, yorumların dolup taştığı yerde ortaya çıkıyor.
Tek liste değil, sekiz ayrı zirve
Liste tek bir "en iyi" sıralaması değil. Sekiz farklı başlık altında seçim yapılıyor ve her birinin kendi dünya birincisi var. Lüks yemekten gündelik mekanlara, vegan sofralardan romantik akşam yemeklerine kadar her dal kendi içinde değerlendiriliyor. Az bilinen gizli mekanlar, evcil hayvan dostu yerler derken sıralama uzayıp gidiyor. Listenin yirmi beşinci yılına özel bir kategori de var.
Bu yıl listeye ilk kez giren başlık ise One-of-a-Kind, yani eşi benzeri olmayan yerler. Dünya birincisi de Yeni Zelanda'dan Nest oldu. Lüks yemek tarafının zirvesinde Buenos Aires'ten Fogón Asado var, Arjantin'in asado geleneğiyle tanınan bir mekan. Türkiye'nin iki restoranı ise az bilinen gizli mekanlar başlığında, Hidden Gems'te buluştu.
Türkiye'den iki isim: biri Alanya'da, biri Galata'da
İkisi de gizli mekanlar kategorisinde listeye girdi. Dünya sıralamasında ilk ona girmek bu başlık için epey iddialı bir yer.
Daha üst sırada olan Alanya'dan geliyor. Alanya'da yer alan restoran dünya genelinde dördüncü olmuş. Steakhouse ile Türk mutfağını bir arada sunuyor. Romantik atmosferiyle ve fiyatına göre verdiği kaliteyle anılıyor, ki Hidden Gems'te aranan da tam bu.
İstanbul'dan giren restoran ise dünya altıncısı. Galata Kulesi'nin hemen dibinde duruyor. Anadolu mutfağından beslenen mezeleriyle ve günlük gelen taze balığıyla biliniyor. Sofrasında testi kebabı da var. İki mekan aynı listede yan yana ama tabaklar bambaşka.
Hidden Gems'in zirvesi Prag'dan geldi
Türkiye restoranlarının yarıştığı bu kategorinin dünya birincisi beklenmedik bir yerden Prag'dan çıktı. Çek Cumhuriyeti'nin başkentindeki bu restoran beş üzerinden tam beş puana ulaşmış. Orta Avrupa'nın göbeğinde bir Hint mutfağı mekanı bu kategorinin zirvesine oturdu.