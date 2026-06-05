Dünyanın en iyi restoranları belli oldu: Listeye Türkiye'den iki isim girdi

Yıldız sayısı tek başına yetmiyor

Bu listeye giren restoranların ortak yanı çok yıldız toplamak değil. Platformun veritabanında milyonlarca restoran var ve ödül yalnızca en üstteki yüzde 1'e gidiyor. Bu küçük dilimi belirleyen şey de tek başına puan değil.

Sıralama, son bir yıl içinde bırakılan yorumlara bakıyor. Hem yorumun kaç kişiden geldiğine hem de okurları ne kadar etkilediğine. Üstüne bir de editör elemesi var. Yani bir restoranın listeye girmesi için kaç yıldız aldığından çok, kaç kişinin onu gerçekten överek anlattığı önemli. Yıldız neredeyse herkeste beş. Fark, yorumların dolup taştığı yerde ortaya çıkıyor.