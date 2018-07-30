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Dünyanın yeni en güzel çocuğu: Nijeryalı Jare

30.07.2018 - 10:38 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Fotoğrafçı Mofe Bamuyiwa'nın keşfettiği Nijeryalı Jare, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. 5 yaşındaki Nijeryalı küçük kız Jare, sosyal medyada 'Dünyanın en güzel kızı' olarak anılıyor

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    Fotoğrafçı Mofe Bamuyiwa'nın Instagram'ından yayınladığı küçük bir kızın fotoğrafları büyük ilgi topladı. 5 yaşındaki Jare ile çalışan Bamuyiwa'nın çektiği fotoğraflar görenleri hayran bıraktı.

  • 2 Dünyanın yeni en güzel çocuğu: Nijeryalı Jare
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    Fotoğraf sayesinde dünyaca ünlü bir yüz haline gelen Jare, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'dünyanın en güzel çocuğu' olarak anılmaya başlandı.

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    Kristina Pimenova ve Thylane Blondeaudan sonra 'Dünyanın en güzel kızı' olarak nitelendirilen Jare'e övgü dolu yorumlar geldi. Mofe Bamuyiwa, kızın profesyonel model olmamasına rağmen büyük ilgi gördüğünü söyledi.

     

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    Jare için 'O bir melek' ve 'Canlı bir oyuncak bebek' gibi yorumlar aldı.  Öyle ki Jare ile kardeşleri Jomi ve Joba için açılan the_j3_sisters hesabı bir anda 77 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı.

  • 5 Dünyanın yeni en güzel çocuğu: Nijeryalı Jare
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    ONA DÜNYANIN EN GÜZEL KIZI DİYORLAR

    Rusya'da yaşayan, Anastasia Knyazeva henüz 7 yaşında olmasına rağmen Instagramda 1.2 milyon takipçisi var ve dünyanın en güzel kızı olarak biliniyor.

     

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    Masmavi gözleri ve dümdüz saçlarıyla oyuncak bebeklere benzetilen Anastasia, şimdilerde modellik yapıyor.

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    Annesi tarafından yönetilen Instagram hesabında Anastasia'nın 4 yaşından bu yana fotoğrafları paylaşılıyor. 

     

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    Anastasia sosyal medya hesabından binlerce beğeni ve yorum alıyor ancak bir kesim de annenin, kızını yaşta modelliğe teşvik ettiği için eleştiriyor. 

     

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    İşte Kristina Pimenova ve Thylane Blondeau'nun izinden giden Anastasia Knyazeva'nın Instagram fotoğrafları....

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    DÜNYANIN EN GÜZEL ÇOCUĞU OLARAK ANILAN KRISTINA PIMONAVA'NIN SON HALİ

    Kristina Pimenova, 'Dünyanın en güzel çocuğu' unvanına sahipti, şimdilerde ise 'Dünyanın en güzel kızı' olarak anılıyor. 

     

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    2005 yılında Rusya'da doğan çocuk model şu an 13 yaşında. İyi bir jimnastikçi olan Pimenova bu alanda oldukça yetenekli de.

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    Güzelliğiyle pek çok ünlü markanın peşinden koştuğu Pimenova'ya, geleceğin en ünlü modellerinden biri olacağı gözüyle bakılıyor. 

     

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    İşte fotoğraflarla dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova...

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    SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN AZERİ ÇOCUK

    Azeri Türkçe'si ve sevimliliğiyle göz dolduran Banu Mourad sosyal medyanın gözdesi haline geldi.

     

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    Sosyal medyada annesinin paylaştığı video ve fotoğraflarla meşhur olan Banu Mourad Azerbeycan'da yaşıyor. 

  • 37 Dünyanın yeni en güzel çocuğu: Nijeryalı Jare
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    Henüz 5 yaşında olmasına rağmen 750 bini aşkın takipçisi bulunan minik kız neredeyse tüm dünyada tanınıyor.

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    İşte baktıkça sizi mest edecek sevimli kızın fotoğrafları...

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    "DÜNYANIN EN GÜZEL ÇOCUĞU" DİYORLARDI! İŞTE SON HALİ

    Thylane Blondeau, "Dünyanın en güzel kız çocuğu" olarak anılıyordu.

     

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    2000'li yılların ortalarından beri internette dolaşan fotoğraflarıyla ses getiren Blondeau zaten 2001 doğumlu.

     

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    Masmavi gözleriyle dikkat toplayan genç kız 2016'da "Dünyanın En Güzel 100 Yüzü" listesinde yer aldı. Bu yılın listesinde de aday!

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    Thylane Blondeau, dört yaşındayken dünyanın en önemli tasarımcılarının defilelerine çıkmıştı. Şimdi de büyük markalar güzel model ile anlaşmak için sıraya giriyor.

     

     

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    İşte dünyanın en güzel çocuğu Blondeau'nun son hali...

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