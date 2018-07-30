Fotoğrafçı Mofe Bamuyiwa'nın Instagram'ından yayınladığı küçük bir kızın fotoğrafları büyük ilgi topladı. 5 yaşındaki Jare ile çalışan Bamuyiwa'nın çektiği fotoğraflar görenleri hayran bıraktı.
Fotoğraf sayesinde dünyaca ünlü bir yüz haline gelen Jare, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'dünyanın en güzel çocuğu' olarak anılmaya başlandı.
Kristina Pimenova ve Thylane Blondeaudan sonra 'Dünyanın en güzel kızı' olarak nitelendirilen Jare'e övgü dolu yorumlar geldi. Mofe Bamuyiwa, kızın profesyonel model olmamasına rağmen büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Jare için 'O bir melek' ve 'Canlı bir oyuncak bebek' gibi yorumlar aldı. Öyle ki Jare ile kardeşleri Jomi ve Joba için açılan the_j3_sisters hesabı bir anda 77 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı.
ONA DÜNYANIN EN GÜZEL KIZI DİYORLAR
Rusya'da yaşayan, Anastasia Knyazeva henüz 7 yaşında olmasına rağmen Instagramda 1.2 milyon takipçisi var ve dünyanın en güzel kızı olarak biliniyor.
Masmavi gözleri ve dümdüz saçlarıyla oyuncak bebeklere benzetilen Anastasia, şimdilerde modellik yapıyor.
Annesi tarafından yönetilen Instagram hesabında Anastasia'nın 4 yaşından bu yana fotoğrafları paylaşılıyor.
Anastasia sosyal medya hesabından binlerce beğeni ve yorum alıyor ancak bir kesim de annenin, kızını yaşta modelliğe teşvik ettiği için eleştiriyor.
İşte Kristina Pimenova ve Thylane Blondeau'nun izinden giden Anastasia Knyazeva'nın Instagram fotoğrafları....
DÜNYANIN EN GÜZEL ÇOCUĞU OLARAK ANILAN KRISTINA PIMONAVA'NIN SON HALİ
Kristina Pimenova, 'Dünyanın en güzel çocuğu' unvanına sahipti, şimdilerde ise 'Dünyanın en güzel kızı' olarak anılıyor.
2005 yılında Rusya'da doğan çocuk model şu an 13 yaşında. İyi bir jimnastikçi olan Pimenova bu alanda oldukça yetenekli de.
Güzelliğiyle pek çok ünlü markanın peşinden koştuğu Pimenova'ya, geleceğin en ünlü modellerinden biri olacağı gözüyle bakılıyor.
İşte fotoğraflarla dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova...
SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN AZERİ ÇOCUK
Azeri Türkçe'si ve sevimliliğiyle göz dolduran Banu Mourad sosyal medyanın gözdesi haline geldi.
Sosyal medyada annesinin paylaştığı video ve fotoğraflarla meşhur olan Banu Mourad Azerbeycan'da yaşıyor.
Henüz 5 yaşında olmasına rağmen 750 bini aşkın takipçisi bulunan minik kız neredeyse tüm dünyada tanınıyor.
İşte baktıkça sizi mest edecek sevimli kızın fotoğrafları...
"DÜNYANIN EN GÜZEL ÇOCUĞU" DİYORLARDI! İŞTE SON HALİ
Thylane Blondeau, "Dünyanın en güzel kız çocuğu" olarak anılıyordu.
2000'li yılların ortalarından beri internette dolaşan fotoğraflarıyla ses getiren Blondeau zaten 2001 doğumlu.
Masmavi gözleriyle dikkat toplayan genç kız 2016'da "Dünyanın En Güzel 100 Yüzü" listesinde yer aldı. Bu yılın listesinde de aday!
Thylane Blondeau, dört yaşındayken dünyanın en önemli tasarımcılarının defilelerine çıkmıştı. Şimdi de büyük markalar güzel model ile anlaşmak için sıraya giriyor.
İşte dünyanın en güzel çocuğu Blondeau'nun son hali...
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