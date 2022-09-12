Yönetmenliğini Hülya Gezer'in yaptığı ve senaryosunu Pınar Bulut'un üstlendiği heyecanla beklenen dizi 'Dünyayla Benim Aramda' ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dizi ile ilgili en çok konusu, oyuncuları ve ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda dizisi ne zaman çıkıyor, oyuncuları kimler ve konusu nedir? İşte haberimizin detayları...