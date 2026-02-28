Canlı
        Dursun Özbek'in cezası onandı! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'in cezası onandı!

        Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı

        Giriş: 28.02.2026 - 12:33
        Dursun Özbek'in cezası onandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verilen hak mahrumiyeti cezasını onadı.

        TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Özbek'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasında aleyhe bozma yasağı gözetilerek başvurunun reddi ve kararın onanmasına oy birliğiyle karar verdi.

