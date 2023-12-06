Dursun Özbek: Kopenhag maçında tarih yazacağımıza inanıyorum

Galatasaray Divan Kurulu Aralık ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapılıyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Futbol takımının her zaman olduğu yerde, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadelesinin devam ettiğini söyleyen Başkan Özbek, "Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçta son dakikaya kadar mücadele edip, tarih yazacağımıza yürekten inanıyorum. Galatasarayımız her zaman Türkiye’nin gurur olmuştur, öyle olmaya da devam edecektir" diye konuştu.

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"NİYETİMİZ BU SEZON BİTMEDEN KEMERBURGAZ'A TAŞINMAK"

Kemerburgaz projesinin son durumu hakkında bilgi veren Özbek, "Yaklaşık 130 dönüm civarında bir arsamız. Galatasaray’a çok önceden benim başkanlığım döneminde kazandırmıştık. Buna gerek vardı. Ne kadar elzem olduğunu anlamak için Florya’ya gidip, gezmek lazım. Yapan ağabeylerime teşekkür ediyorum. O gün itibarıyla en modern tesis olarak hizmete başladı. Aradan 40 yıl geçti. 40 yıldan beri taş taş üstüne koyulmadı. Bu eksikliği yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber tespit ettik ve çalışmalara başladık. Buradaki faaliyetlerimiz son derece hızlı bir şekilde yürüyor. İç kısmını yapmak üzere hareket ediyoruz. En kısa sürede de burayı bitirmeyi amaçlıyoruz. Sahaların imalatında da yağmur nedeniyle birkaç gün etkilendik. Onun imalatına da hemen başlıyoruz. Niyetimiz bu sezon bitmeden oraya taşınmak" şeklinde konuştu.

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"FLORYA, GALATASARAY'IN ÇIKIŞ PROJELERİNDEN BİRİSİ"

Florya, Galatasaray’ın çıkış projelerinden birisi olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, "Kemerburgaz projemizin aciliyeti, bir an evvel Florya’daki yerleşkemizi buraya taşımak istiyorum. En çabuk şekilde taşımak istiyorum. Florya, Galatasaray’ın çıkış projelerinden birisi. Galatasaray Spor Kulübü, konsorsiyuma ait bankalarla yapılanma anlaşması yaptı. Ne kadar yapılandırdık 2 milyar 200 milyon TL borcumuzu yapılandırdık. Seçildiğimiz 1. günden itibaren ‘Yapılandırma anlaşmasından çıkmamız lazım’ dedim. Birçok arkadaşım 'Niye çıkıyorsun?' dedi. Böyle olmasına rağmen senede 300-350 milyon TL faiz ödüyoruz. Ben faizler böyle kalsa bile buradan çıkacağım. Yapılan anlaşmada eliniz, kolunuz bağlı, yapacağını tüm hareketle bankaların kontrolünde, kulübün faydasına yapacağınız birçok şeye engel. Bugün yüzde 40’ı aşkın faiz ediyoruz. Faizin nerede duracağına da belli değil. Şu anda bu gün itibarıyla yaklaşık 900 milyon TL faiz ödeyeceğiz. Onun için Florya projesine hepinizin verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Önümüzdeki 20-25 yıla damgasını vuracak bu projeyi desteklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Riva’daki projede Galatasaray’a ait satılabilir 130 villa olduğunu ifade eden Başkan Özbek, buranın geliri yaklaşık 3 milyar TL olduğunu söyledi.

Mecidiyeköy projesi, Galatasaray’ın motor projelerinden olduğunu aktaran Dursun Özbek, "Motor projelerinden birisi demiştim. Daha önce benim başkanlığım döneminde yapmıştık. Arkadaşlarım beraber seçildikten sonra ilk hareketimiz buranın Galatasaray’a faydalı olacağı düşündüğümüz bir projeyi geliştirmek oldu. 180 tane rezidans yapımına karar verdik ve yaptık. Bunların geliştirilmesi ve satılması çerçevesinde büyük bir fon elde ettik. Florya’nın satın alınmasıyla ilgili 40 dönüm bizim değildi. 18 aylık krediyi 6 ay gibi bir sürede Mecidiyeköy’den oluşturduğumuz fonla kapattık. Şu anda elimizde 60 dönüm borcu olmayan Florya arsası var. Galatasaray’a faydası büyük olacaktır" dedi.