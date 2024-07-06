Dursun Özbek'ten flaş açıklama: UEFA tepemizde, ceza alabiliriz!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki istemek amacıyla olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ OYUNCULARI ALACAĞIZ"

Dursun Özbek: "Değerli Galatasaraylılar, bu önemli günde genel kurulumuza gösterdiğiniz ilgi ve destek çok önemli. Seneye 25. şampiyonluğumuzu kazanacağız, 5. yıldızımızı göğsümüze takacağız. Bizim hayallerimiz var. Ulaşmak istediğimiz Avrupa şampiyonlukları var.

Yeni sezon için çalışmalarımıza planlı bir şekilde devam ediyoruz. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor. En iyi oyuncuları kadroya katacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

REKLAM "GALATASARAY'IN KATKISI ORTADA" Dursun Özbek: "Bu akşam çok önemli bir maç var. Milli takımımız yarı final için Hollanda ile oynayacak. Onların başarılı olmasını, Galatasaray'ın verdiği katkının orada ne kadar büyük olduğunu hepimiz izliyoruz. İnşallah bu akşam maçı kazanacağız." "BUGÜN YETKİ İSTİYORUZ" Dursun Özbek: "Seçim sürecinde size yapmak istediklerimizi anlatmaya çalıştık. Bugün bu hedefe ulaşmak için sizden yetki istiyoruz. Amacımız hiçbir üyenin kafasında soru işareti bırakmamak. Almak istediğimiz yetkilerle temel amacımız Galatasaray'ın güçlü bir mali yapıyla rekabet ettiği her branşta başarıya ulaşmak. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıp güçlü bir finansman yapısı oluşturmak istiyoruz. Yıllardan beri yaşadığımız borç sorununu çözmek için gerekli hazırlıkları yapıyoruz." GALATASARAY ADASI Dursun Özbek: "Galatasaray Adası, 1957'den beri bir imar planı yapılmamış, yasal hale gelmesi ihmal edilmişti. 2022 yılındaki seçimlerden sonra göreve geldiğimiz ilk gün adanın tadilatını yaptık ve sizlerin hizmetine sunduk. Yapılan bu çalışmanın finansmanını da yönetimimiz üstlendi. Ada, iki fazdan oluşuyor. Adanın birinci kısmını hizmete açtık. Galatasaray Adası, Galatasaray'ın malıdır. Milli Emlak'a ait olan kısmı da Galatasaray'a kazandırdık. REKLAM Galatasaray Adası'nı kısa sürede tümüyle sizlere hizmet verilmesi için çalışıyoruz. Ada, sadece Galatasaray'ın genel kurul üyelerine hizmet eden bir yer haline getirmek istiyoruz. Projelerimizin hepsi hazır. Ruhsatını kısa süre içinde alıp oradaki inşaatı tamamlayacağız. TSKB'nin yaptığı rapor çerçevesinde üst yapı maliyetimiz yaklaşık 95 milyon lira tutuyor. Alt yapıyla birlikte 125-126 milyon liralık bir harcama yapmak durumundayız. Florya'dan gelecek paranın bir kısmının bu tür şeylere yatırılması için sizden yetki isteyeceğiz. Ekim 2024'te başlayıp Haziran 2025'te Galatasaray Adası'nı tamamlamış bir şekilde hizmetinize sınmak istiyoruz."

"FLORYA'DA 41 DÖNÜM ARSA ALDIK" Dursun Özbek: "Florya projesinin mazisi çok eskiye gidiyor. Sadece sahip olduğumuz 22 dönümün satın alınması değil, bizim yönetimimizde alınan 41 dönümlük kısmı dahi çok önceden planlanmış. Faruk Süren, Florya için 'Seni tebrik ediyorum. O 41 dönümü almak için kendi dönemimde çok uğraştım alamadık' dedi. Bugüne kadarki tüm başkanlar bu arsanın alınmasının faydalı olacağını biliyordu. Ben ve arkadaşlarım bu arsayı Galatasaray'a kazandırdık. REKLAM Florya'nın yanındaki araziyi almak için 1 milyar TL lazımdı. Galatasaray'ın borçlanma yasağı vardı. Bu arsayı peki nasıl aldık? Bir saniye düşünmeden şahsi kefalet verdim ve krediyi aldık. Ziraat Bankası'ndan kredi aldık. Galatasaray'ın yapılandırma çerçevesinde borçlanma yasağı vardı. Bunu bir şekilde aştık ama kefalet imzası istendi. Bir saniye bile düşünmedim ve şahsi imzamı verdim. Bu krediyle 41 dönümlük araziyi aldık." "FLORYA ARAZİSİ NASIL YAPILMALI?" Dursun Özbek: "Florya'dan Kemerburgaz'a taşınarak bu arazilerin üzerinde yaklaşık 97 metrekarelik bir konut projesi yapmak ana hedefimizdir. Daha önceki yetki genel kurulunda da tartıştığımız bir konu vardı. Florya arazisini nasıl geliştireceğiz, nasıl yapmak lazım? Bunun için tartışmıştık. İki model vardı. Birincisi kulübün kendi imkanlarıyla yapması vardı. Diğeri ise bir proje ortağının tüm maliyeti üstlendiği hasılat paylaşımı şekilde yapmak vardı. Mayıs 2022'de bu projede muhtemel rakamlarını görmek maksadıyla bir çalışma yaptık. O zaman da ifade ettik, bu projenin en karlısı bunu kendimiz yapmamız olarak görülüyordu. Ancak sonrasında yaşanan gelişmeler bizi hasılat paylaşımı yapmaya itti. İnşaat maliyetleri çok fazla arttı. İnşaat maliyetleri 2024 yılı itibariyle konut satışıyla oranladığımızda maliyetlerin daha da arttığı görülüyor. REKLAM Bankalar Birliği'ne ödediğimiz faiz oranında baya bir yükselme oldu. Yüzde 15'ten yüzde 51'e kadar çıktı. Yani yılda yaklaşık 35 milyon dolar faiz öder hale geldik. Bu inşaatı yapmak için yaklaşık 150 bin metre arasında bir kapalı saha yapmak zorundasınız. Ayrıca bunların tümü satılabilir alan değil. Bizim yapılandırma anlaşmasının içinde olduğumuzu düşünürsek, borçlanma yasağımızın olduğunu düşünürsek, Galatasaray'ın mali yapısını düşünürsek bunun Galatasaray tarafından yapılmasının mümkün olmadığını görürsünüz."

"MECİDİYEKÖY VE KEMERBURGAZ YETİŞMEDİ" Dursun Özbek: "Mecidiyeköy ve Kemerburgaz'ı biz yapıyoruz. Evet söz verdiğimiz tarihte bitiremedik ama yakın zamanda bitecek. Burası Florya'nın yüzde 10'u kadar. Bu bize şunu öğretti, 150 bin metrekarelik bir alanın Galatasaray tarafından yapılması bir tarafa bunun bir de satılma olayı var. Bunu pazarlamak da ayrı bir şey. Biz bu konuda Galatasaray'ı riske sokma yetkisi isteyemeyiz. Hiçbir Galatasaraylı da böyle bir yetki alamaz." "FLORYA'YI GÜVENİLİR BİR FİRMA YAPSIN" Dursun Özbek: "Florya Projesi'nin en büyük fayda sağlayacağı şeklin hasılat paylaşımı yöntemiyle güvenilir bir firmayla yapılmasını istiyoruz." REKLAM "2.3 MİYARLIK BANKA BORCU KAPATILMALI" Dursun Özbek: "Hasılat paylaşımı modelinde bizim hazırladığımız ihale şartnamesinde Galatasaray'a bir ön ödeme yapılmasını istedik. Bizim 2.3 milyarlık banka borcunun kapatılması lazım. Arsa üzerinde ipoteğin kaldırılması lazım ki satılma şansı artsın. Bu avans bizim için önemli. Bu parayı ödediğimizde sadece Florya'da değil tüm gayrimenkullerimizin üzerindeki ipotekler kalkacak." "UEFA TEPEMİZDE, CEZA ALABİLİRİZ!" Dursun Özbek: "UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. Bunu derhal düzelt diyorlar bize. Bunu yapamazsak büyük ihtimalle ceza alacağız. Bunun yolu da bu alınacak avanstan geçiyor. Bunlar önemli değil UEFA ne derse desin diyebilirsiniz. Ama ben bir Galatasaraylı olarak diyorum ki bunlardan hepsinden daha önemlisi şu; biz öyle bir kültürden geliyoruz ki asla esaretin altında kalmayı kabul etmemiş bir kulübüz. Bankalar Birliği anlaşması şu anda bir prangadır. Ben bundan çıkmak istiyorum. Yaklaşık yılda 1 milyon 200 bin TL faiz ödüyoruz. Rakiplerimizin ne dediğini duyduğunuzu düşünüyorum. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bunu 5-6 sene önce söylemiştik. Eğer Galatasaray'ı yönetmek istiyorsanız harcamalarınız iki misli kadar fon üretmek zorundasınız. O yüzden bu borcu kapatmamız lazım. Bizden sonra rakiplerimiz de bu borç sarmalından çıkmaya çalışıyor."

REKLAM "434 YA DA 430 MİLYON DOLAR KAZANIRIZ" Dursun Özbek: "Kendimiz yaparsak 434 milyon dolar kazanacağız. Eğer hasılat paylaşımı modeliyle yaparsak 400 milyon dolar gelecek. İnşaatı kendimiz yapmamız büyük risk. Bunları kabul ederek yaparsak 434 milyon dolar gelir elde ediyoruz. 34-35 milyon dolar mertebesinde olan Galatasaray gelirini bu 400 milyon doların içine koyunca rakam aynı seviyeye geliyor. TL bazında yaklaşık 12.8 milyar TL bir girdi bekliyoruz." "GALATASARAY'I RİSKE ATMIYORUZ!" Dursun Özbek: "Eğer Galatasaray olarak bir başarı kovalıyorsak ortak hareket etme en önemli değerimizdir. Biz de yönetim olarak buna hazırız. Yeter ki tartışalım ve birbirimizi ikna edelim. Bizim bu hasılat paylaşımı savunmamız şöyle anlaşılması lazım. Galatasaray'a bir lira riske girmeden yapacağı ihale sistemini anlattık. İnşaatın yapılış şekli anahtar teslim olacak. Bunu yapacak firma her türlü incelemeden geçecek. Sermaye yapısı kuvvetli olan bir firma ile yürütülecek. Elbette herkes Galatasaray'ın en karlı çıkacağı modeli ister. Sanki biz Galatasaray'ın daha fazla para kazanmasını istemiyormuşuz gibi söyleniyor. Hayır! Galatasaray'ın bir delikli kuruşunu riske atmak istemiyoruz." "ANA PARAYA KİMSE DOKUNMAYACAK!" Dursun Özbek: "Siz bana 'Sen seçimden önce Bankalar Birliği'nden çıkacağız demedin mi?' diye soru sorabilirsiniz. Seçim dönemini bir hatırlayın. Seçim döneminde öyle konuşmalar oldu ki bu söylentiler çerçevesinde 'Biz imzayı atmayalım, bırakalım yeni yönetim imza atsın' dedik. Bu itibarla verdiğimiz sözü yerine getiremedik." REKLAM Projelerden gelen ana paraya hiç kimse dokunamayacak. Kimse o paraya elini süremeyecek. İstediğimiz yetkinin içinde bu da var. Bankalar Birliği yapılandırmasından çıktığımızda Galatasaray Sportif A.Ş'nin de maddi desteğe ihtiyacı kalmayacak." "FLORYA'DAN 13 MİLYAR TL KAZANACAĞIZ" "Florya Projesi'nin bize hiçbir maliyeti olmayacak, yaklaşık 13 milyar TL kazanacağız. Yetki alırsak Eylül 2024'te başlayıp Mayıs 2027'de bitirmeyi hedefliyoruz." "MECİDİYEKÖY'DEN 500 MİLYON BEKLİYORUZ" Dursun Özbek: "Biz Galatasaray'ı 1 lira riske sokacak projenin altına imza atmayız. Mecidiyeköy binasında bir proje değişikliği yaptık. 5-6 ticari alan ve rezidanslar yaptık. Bu motor bir projeydi. Buradan gelen parayla Florya arsasını alırken kullandığımız Ziraat Bankası kredisini ödedik. Mecidiyeköy'de 500 milyon TL'lik bir harcama var. Elimizdeki dairelerin 25 civarı satışıyla bu harcamaları karşılayacağız. Geriye kalan 25 daireden de 500 milyon TL gelir bekliyoruz. "FLORYA ARTIK YAKIŞMIYOR!" "Florya yerleşkemiz yaklaşık 4500 metrekare. Stada ulaşımı bir düşünün. Eskortla bile 1 saatten aşağı gelemiyorsunuz. Galatasaray'ın marka değerine yakışmayan bir tesis. Biz Kemerburgaz'a geçmeye mecburduk. Buranın imarını bunun için çıkardık. Kemerburgaz, Avrupa'nın sayılı tesisleri arasında olacak. Galatasaray tesisleşmesini bu dönemde tamamlamak zorunda. Florya'da nizami iki tane saha var. Birinde altyapı takımları maç oynuyor. Diğerinde de A Takım idman yapıyor."

REKLAM "KEMERBURGAZ'I KENDİMİZ YAPTIK" Dursun Özbek: "Galatasaray Kemerburgaz tesisinin yüzde 100'ünü kendi imkanlarıyla yapmıştır. Sizin bize verdiğiniz destek bizim bunları yapmamızı sağladı. Tesislerin ismini de Metin Oktay Tesisleri koyduk." "ASLANTEPE VADİ PROJESİ ÇOK ÖNEMLİ" Dursun Özbek: "Aslantepe Vadisi Projesi deminden beri saydığımız Florya'dan sonra en büyük ve en önemli proje bu. Burası İstanbul'un kalbi. Buranın intifa hakkı bize verildi. Bizim yapmamız gereken bir şey var. İmar planımız hazır. 10 bin kişilik basketbol sahamız, voleybol ve diğer branşlara hizmet edecek salonlar olacak. Buranın maliyeti yaklaşık 5 milyar TL. Spor salonlarının isim haklarını pazarlamak mümkün. 2017 senesinde Turkcell'le bütün inşaatı karşılayacak bir anlaşma yapılmıştı ama seçimi kaybedince proje askıda kaldı. Bunları bir oto finansmanla yapabiliriz. Yeter ki projeye inanalım." "BÜYÜKÇEKMECE'DE ALTYAPI OLACAK" Dursun Özbek: "İstanbul o kadar büyüdü ki sadece bir yerleşkede sabit kalarak altyapı gelişimini sağlayamazsınız. Ana tesislerimizi bir yerde toplayalım ama Büyükçekmece gibi nüfusun büyük olduğu yerlerde Galatasaray bayrağını dalgalandırmamız lazım. Büyükçekmece Tesisleri'nde de bir altyapı tesisi yapmayı planlıyoruz." "GALATASARAY'A 16,3 MİLYAR TL KALACAK" Dursun Özbek: "Tüm projelerden gelecek net nakit akışı 18,6 milyar olup, Bankalar Birliği'nin borcunun kapatılmasıyla birlikte 16,3 milyar TL kalması bekleniyor."