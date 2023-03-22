TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Dursun Özbek'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetici Burak Çağlan Kızılhan ise hakem ve müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da Koç ve Kızılhan ile aynı gerekçeyle disipline gönderilmesi kararlaştırıldı.