Duru isminin anlamı nedir? Duru ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Duru isminin analizi

Duru ismi de son dönemlerde dikkat çeken bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. İsim arayışında olan anne ve baba adayları tarafından sıklıkla tercih edilen, popüler isimlerden biridir. Duru isminin anlamı, Duru ne demek, Duru Kuran’da geçiyor mu, Duru isminin analizi nedir?

Duru İsminin Anlamı

İsimleri tamamlayan en önemli detay sahip olduğu anlamlardır. Bu sebeple de ebeveynler güzel anlamlar taşıyan isimlere yönelmektedir. Kötü anlamlar taşıyan isimler tercih edilmemektedir. İsimlerin karakter üzerinde etkili olduğu yönünde bir görüş de vardır. Anne ve baba adayları için isim bulma süreci kimi zaman zorlayıcı olabilmektedir. Günümüzdeki ebeveynler daha modern ve pek duyulmamış isim arayışındadır. Geleneksel isimler genellikle tercih edilmemektedir. Sayısız isim seçeneğine karşı arama motorundan da yardım alabilirler. Duru ismi de son dönemlerde popülerleşen isimlerden biridir. Kız çocukları için tercih edilen bu isim birbirinden güzel anlamlar taşımaktadır. TDK’da yer alan bilgilere göre, Duru isminin anlamları şunlardır: