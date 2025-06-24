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        Haberler Bilgi Yaşam DUS 1.dönem tercihleri başladı! DUS tercihleri son gün ne zaman?

        DUS 1.dönem tercihleri başladı! DUS tercihleri son gün ne zaman?

        Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih takvimi belli oldu. DUS tercihleri ÖSYM adresiyle yapılacak. ÖSYM tarafından DUS 1.dönem tercihleri başladı. Peki DUS tercihleri son gün ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 16:25 Güncelleme: 24.06.2025 - 16:25
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        DUS 1.dönem tercihleri başladı. Adaylar, tercihlerini 24 Haziran 2025 tarihinde saat 15.00’ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 30 Haziran 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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        DUS 1.DÖNEM TERCİH DUYURUSU

        ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 24-30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Adaylar, tercihlerini 24 Haziran 2025 tarihinde saat 15.00’ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 30 Haziran 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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        Yerleştirme işleminde, 2025-DUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-DUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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