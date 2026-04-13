Dusan Alimpijevic'e büyük onur
Beşiktaş GAİN'in Sırp çalıştırıcısı Dusan Alimpijevic, BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) yılın başantrenörü seçildi.
Giriş: 13 Nisan 2026 - 18:44
Organizasyonun internet sitesindeki açıklamada, Alimpijevic'in bu ödülü ikinci defa kazandığı belirtilerek "Alimpijevic, daha önce 2021-22 sezonunda Frutti Extra Bursaspor'u EuroCup finallerine taşıdığında da yılın koçu seçilmişti." denildi.
Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can'ın üçüncü sırada yer aldığı da açıklamada ifade edildi.
