Dusan Alimpijevic: Hedefimize ulaşacağız

BKT EuroCup final serisi ilk maçında yarın Akatlar’da Fransız ekibi Cosea JL Bourg ile karşılaşacak olan Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, mücadelenin son antrenmanı öncesi müsabakanın oynayacağı salonda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GEÇMİŞTE OLAN HER ŞEYİ UNUTUP BU MAÇA ODAKLANMALIYIZ"

Final serisinde saha avantajını elde etmek için bütün yıl savaştıklarının altını çizerek sözlerine başlayan Sırp başantrenör, "Kendi sahamızın, taraftarımızın oluşturduğu o muazzam atmosferle ne kadar güçlü olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz. Tabii ki finaller bambaşka, her şeyin sıfırlandığı bir yer ve herkesin şansı var. Geçmişte olan her şeyi unutup bu maça tamamen ciddi ve farklı bir seviyede odaklanmalıyız. Önceki iki maçı unutmalıyız, çünkü onlar geride kaldı. Şimdi yeni bir savaş başlıyor. Planımızı tabii ki burada açıklayamam ama elimizde gerekli araçlar var. Buraya özgüvenle geldik. Kulübün her bir üyesi yarın bizi neyin beklediğinin farkında. Maç maç ilerleyeceğiz ve hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Alimpijevic, takımın son durumu hakkında da bilgiler vererek, "Şu anda Kamagate dışında herkes döndü. Kamagate dizindeki sakatlık nedeniyle kadroda olmayacak. Diğer herkes hazır. Sertaç, son Tofaş maçımızla birlikte aramıza katıldı ve final için hazır durumda" diye konuştu.

"TÜM AVRUPA, AKATLAR'DAKİ BU ATMOSFERİ KONUŞUYOR"

Dusan Alimpijevic, "İç saha atmosferi performansınızı nasıl etkiliyor?" sorusunu da şöyle cevaplandırdı:

"Kesinlikle çok etkiliyor. Taraftarlarımızın çoğu futbol tarafındaki tutkuyu basketbola da taşıyor; bu da bize ekstra enerji, duygu ve tutku katıyor. Akatlar'da oynamaktan büyük keyif alıyoruz. Tüm Avrupa'nın, Akatlar'daki bu atmosferi konuştuğunu söyleyebilirim. Ancak tekrar etmeliyim ki yarınki atmosfer çok önemli olsa da bu tamamen yeni bir rekabet. Her şeyi unutup sadece işimize odaklanmalıyız."

"HİÇBİR ŞEY YAŞANMAMIŞ GİBİ SAHAYA ÇIKMALIYIZ"

EuroCup'ta iç sahada yenilgisiz olduklarının hatırlatılması üzerine ise tecrübeli çalıştırıcı, "Önceki her şeyi unutmalıyız. Bu yeni bir sayfa. Finallerde herkesin şansı eşittir, bu yüzden bugüne kadarki rekorumuzu bir kenara bırakıp sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi sahaya çıkmalıyız. Tabii ki salonun yine kapalı gişe olmasından dolayı mutluyuz. 2025-2026 sezonundaki bu güzel basketbol hikayesini takip eden taraftarlarımıza minnettarız" şeklinde konuştu.

"SADECE MAÇA ODAKLIYIM"

Siyah-beyazlı başantrenör, gelecek sezon EuroLeague'de mücadele etme ihtimalini düşünmediğini sözlerine ekleyerek, "‘Eğer’ ile başlayan her şey sonranın konusu. Size söz veriyorum, maçlar bittikten sonra bunu uzun uzun konuşabiliriz. Ama şu an sadece yarına odaklıyım, ikinci maça bile değil. Gün gün, maç maç gidiyoruz. ‘Ne olur’ veya ‘şu olursa ne olur’ gibi soruları sonra cevaplayacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Alimpijevic, kulüp tarihinde Beşiktaş'ın müzesinde bu kupanın eksik olduğunu ve bu başarıyı neticeye erdirmek için de ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.