Dusan Tadic: Devam etmeli, kazanmaya dönmeliyiz
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, derbi sonrası açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Dusan Tadic, dev mücadele sonrası konuştu.
İşte Sırp yıldızın o sözleri:
Atmosferi iyi biliyoruz. Geçen sene burada kazanmıştık. Kazanmanın nasıl bir duygu olduğunu biliyorduk. Maalesef istemediğimiz bir sonuçla ayrılıyoruz. Bazı şanslar yarattık. İyi olduğumuz, kötü olduğumuz anlar vardı. Analiz edeceğiz. Böyle bir yenilgi almak üzücü, hayal kırıklığı. Devam etmek gerekiyor. Oynanacak daha çok maç var.
"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ, DEVAM ETMELİYİZ"
Öncelikle bir Avrupa maçı oynayacağız. Biz maç maç düşünüyoruz. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bu neticeden ötürü hayal kırıklığı yaşıyoruz. Devam etmeliyiz. Kendimizi zorlamalıyız. Beraber kalmalıyız. Kazanmaya devam etmeliyiz. Çarşamba günkü maç yakın tarihte. O maçla birlikte kazanmaya dönmeli ve o şekilde devam etmeliyiz.