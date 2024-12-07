Dusan Tadic: Devam etmeli, kazanmaya dönmeliyiz

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Dusan Tadic, dev mücadele sonrası konuştu.

İşte Sırp yıldızın o sözleri:

Atmosferi iyi biliyoruz. Geçen sene burada kazanmıştık. Kazanmanın nasıl bir duygu olduğunu biliyorduk. Maalesef istemediğimiz bir sonuçla ayrılıyoruz. Bazı şanslar yarattık. İyi olduğumuz, kötü olduğumuz anlar vardı. Analiz edeceğiz. Böyle bir yenilgi almak üzücü, hayal kırıklığı. Devam etmek gerekiyor. Oynanacak daha çok maç var.