Yılmaz İnşaat & FBA Yapı'dan yapılan açıklamada; 1 milyon 157 bin metrekare büyüklüğündeki arazide yer alan yaklaşık 4.5 km uzunluğundaki Düşler Vadisi Riva projesinin 1. etabında 509, 2. etabında ise 200 dubleks - tripleks villaların yer aldığı belirtildi.

Düşler Vadisi Riva’da ilk etap teslimlerine başlandığını belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz; “Düşler Vadisi sakinlerini şehir karmaşasından uzak, bir o kadar da şehre yakın, zemini sağlam, az katlı, ekolojik yapısı bozulmamış, geniş bahçeli, doğa ile iç içe, orman, deniz ve nehir manzaralı villalarında ağırlayacak olmanın mutluluğu içindeyiz. Söz verdiğimiz gibi “Düşler Vadisi” markamızın ilk etapta yer alan villa teslimlerine başladık. Düşler Vadisi Riva; İstanbullular başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen yatırımcıların öncelikli tercihi oldu. Projemiz yaklaşık 20 aydır devam eden pandemi döneminde de alıcılardan büyük ilgi gördü, görmeye de devam ediyor. “Düşler Vadisi” markamıza güvenen, ilgi duyan tüm villa alıcılarına ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Projemizin ikinci etap inşa çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Şehrin gürültüsünden, trafiğinden, stresinden kurtulmak isteyen, doğaya ilgi duyan herkesi Düşler Vadisi Riva’ya örnek villalarımızı görmeye bekliyoruz” dedi.

Projenin, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoban ve çevreyollarıyla kolay ulaşım imkanına sahip bir noktada yer aldığı belirtildi