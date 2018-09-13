Sindirimi iyileştirme, kolesterolü düşürme, kilo vermeye yardımcı olma, dolaşımın artması, kemik dokuları oluşturma ve bağışıklık sistemini güçlendirme gibi pek çok yararı olan dut ayrıca bazı kanserleri önlemeye, yaşlanma sürecini yavaşlatmaya, kan basıncını düşürmeye, gözleri koruyarak ve vücudun genel metabolizmasını iyileştirmeye de yardımcı olurlar. Şimdi dutun faydalarından bazılarını öğrenelim...

DUT HAKKINDA FAYDALI BİLGİLER

Dutlar, dünya çapında ılıman iklimlerde yetişen Morus Alba adındaki bir ağaçta yetişen tatlı bir meyvedir. Dut ağaçlarının boyu 4-5 metreye kadar uzar. İpekböceklerinin en sevdiği yiyecek olan yaprakları, kışın dökülür ve bir sonraki mevsimde tekrar yapraklanır. Çin'de ortaya çıkmış ve oradan da tüm dünyaya yayılmış olduğu düşünülen dut, eşsiz lezzetleri ve içerdiği bileşimleri ile oldukça besleyicidir. Mavi, siyah ve yeşil olmak üzere üç ana gruba ayrılan dutların yapısı böğürtleninkine çok benzer ve taze ya da kuru olarak da tüketilirler.

Dutlar vücudumuz için önemli olan demir, riboflavin, C vitamini, K vitamini, potasyum, fosfor ve kalsiyum içerir. Ayrıca önemli miktarda diyet lifi, filokütin, zeaksantin, resveratrol, antosiyanin, lutein ve çeşitli polifenolik bileşikler dahil olmak zengin organik bileşikler bulunur.

DUTUN FAYDALARI

Sindirime yardımcı

Meyve ve sebzelerin çoğunluğu gibi, dutlar da günlük gereksinimlerinizin yaklaşık % 10'unu tek başına karşılayan diyet lifi içerir. Diyet lifi, sindirim sistemi boyunca yiyeceklerin hareketini hızlandırır, aynı zamanda kabızlık, şişkinlik ve kramp oluşumlarını da azaltır. Ayrıca lif, diyete düzenli olarak eklendiğinde kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur ve kalp sağlığını korur.

Düşük kolesterol

Dut yemek, vücudunuzdaki kötü kolesterol seviyelerini düşürmek için iyi bir yoldur ve bu da kardiyovasküler problemleri önlemeye yardımcı olur.

Kan şekeri seviyelerini kontrol eder

Dut vücudun kan şekeri seviyelerinin sağlıklı seviyede tutulmasına yardımcıdır. Özellikle beyaz dutlarda bulunan belirli kimyasallar, tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ilaca benzerdir. Bu bileşikler, bağırsaktaki şekerleri yavaşça parçalayarak ve yavaşça kanın içine emilmesine izin vererek vücudun şeker seviyesini optimum bir aralıkta tutmaya yardımcı olur.

Gribi ve soğuk algınlığını önler

Dut bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bir besindir ve bakteri öldürücü olarak kabul edilir. Sahip oldukları C vitamini ve flavonoidler soğuk algınlığı ve gribin etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcıdırlar.

Kanser riskini azaltın

Kansere karşı korunmak istiyorsanız, o zaman aramanız gereken şey duttur. Dutlar antioksidanlar ve bitki besinleri açısından zengindir. Bu, tümör hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını durdurur ve sizi kansere karşı korur. Dutlar, kanser hücrelerine karşı koymada yardımcı olan antosiyaninlerle doludur. Ayrıca anti kanser özelliklerine sahip resveratrol içerirler. Resveratrol kanseri inhibe ederek kolon kanseri, cilt kanseri, prostat kanseri ve tiroid ile mücadelede yardımcı olur.

Görme yeteneğini geliştirir

Dutlarda bulunan karotenoidlerden biri olan zeaksantin, retinal makula lutea dahil olmak üzere belirli oküler hücrelerde oksidatif stresi azaltmada doğrudan etkilidir.

Ayrıca, zeaksantin bir antioksidan olarak, görme kaybı ve kataraktlara neden olabilen serbest radikallere karşı gözleri korur.

Antienflamatuvar

Araştırmalar, dut yapraklarının anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu ve vücudun kronik hastalıklara karşı enflamatuar yanıtını kestiğini göstermektedir. Ayrıca, dut yaprağı çayının enflamatuar ağrıyı azaltmak için kullanılabileceği açıklanmıştır.

Bağışıklığı artırır

C vitamini, herhangi bir hastalığa veya yabancı mikroplara karşı güçlü bir savunma silahıdır. Bir porsiyon dut, gün boyunca C vitamini gereksiniminin neredeyse tamamını karşılar. Sabahları birkaç dut yiyerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Anemi tedavisi

Dut, demir bakımından zengin olduğu için anemiyi tedavi etmek için iyi bir seçenektir. Dutlar ayrıca, yorgunluk ve baş dönmesi gibi anemi belirtilerini de tedavi ederler.

Daha iyi bir kalp sağlığı

Dutların lif, antioksidan ve flavonoid içeriği kalp sağlığı için faydalıdır. Sağlıklı kan akışını sağlamaya yardımcı olurlar, böylece kalp krizlerini ve felçleri önlerler. Dutlar, kalp için sağlıklı kabul edilen polifenoller açısındanda oldukça zengindir.

Kemik dokusu oluşturur

Dutlar, güçlü kemik dokularını korumak ve inşa etmek için en iyi besin maddesi kombinasyonu olan K vitamini, kalsiyum ve demir içerir. Bu besinler kemiklerin kemik yıkımı belirtilerini tersine çevirmeye ve osteoporoz, artrit gibi kemik bozukluklarını önlemeye yardımcı olur.

Cilt sağlığına faydaları

Dutun içeriğindeki antioksidanlar cilt sağlığı açısından oldukça yararlıdır. Cildin gençleşmesini ve nemlenmesini sağlarlar. Ayrıca dut yaprakları cilt hastalıklarının tedavisinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

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