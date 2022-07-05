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Duy Beni dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Duy Beni dizisi uyarlama mı, ne zaman yayınlanacak?

Duy Beni dizisi iddialı tanıtımı ile Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Genç oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile Duy Beni dizisi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Süreç Film imzalı, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu dizi hakkında merak edilenleri derledik. İşte, detaylar...

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  • Duy Beni dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Duy Beni dizisi uyarlama mı? Duy Beni ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Star TV ekranlarının yaz döneminde başlayacak olan yeni dizisi Duy Beni hakkında araştırmalar hız kazandı. Senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı ve başrollerinde; Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Ege Kökenli, Durul Bazan ve Murat Daltaban'ın yer aldığı Duy Beni dizisinin konusunu oyuncularını yayın tarihini ve merak edilen tüm detayları haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte ayrıntılar...
  • Duy Beni dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Duy Beni dizisi uyarlama mı? Duy Beni ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    DUY BENİ DİZİSİ KONUSU NE?

    İstanbul’un orta halli mahallerinden birinde sıradan bir hayat yaşayan lise öğrencisi Ekim’in hayatı, gözünün önünde gerçekleşen trajik bir trafik kazasıyla alt üst olur. Ekim’in kazaya dair hatırladığı tek şey şoförün yüzündeki maske ve yerde kanlar içinde yatan arkadaşı Leyla’dır. 

    Leyla’ya çarpıp kaçan araba, mahalleye de çok yakın bir kampüsü olan Gerçek Koleji’nde saklandığını öğrenen mahalleli isyan çıkarır. Araba bu zengin ve ayrıcalıklı ailelerin çocuklarının okuduğu okulda adeta sırra kadem basar.
  • Duy Beni dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Duy Beni dizisi uyarlama mı? Duy Beni ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Mahalleli adalet isterken okul yönetimi mahalleden başarılı üç gence vereceği bursla tepkileri yumuşatmaya çalışır. Bir süre sonra da olay kapanır. Ancak Ekim’in en yakın arkadaşını yatağa mahkum edenlerin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Emin olduğu tek şey vardır. Suçlu, okuldaki zengin ve şımarık çocuklardan biridir. 

    "Cennet görünümlü bir cehenneme benzeyen" Gerçek Koleji sadece bu sırrı barındırmaz. Demir kapısının ve yüksek duvarlarının arkasında çok daha tehlikeli bir gerçeği saklamaktadır. Zorbalık! 
  • Duy Beni dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Duy Beni dizisi uyarlama mı? Duy Beni ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Bir grup öğrencinin liderlik ettiği şiddet, Ekim ve okula giren diğer iki fakir genci adeta hayatla yüzleştirir. Ekim, bir yandan bu karanlık sır perdesini aralamak ve adaleti sağlamak için uğraşırken, duyguları kafasını karıştıracak ve yüreğini alt üst edecektir. Gençlik rüzgarı öyle sert ve öyle şiddetli esecektir ki Gerçek Koleji’nde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
  • Duy Beni dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Duy Beni dizisi uyarlama mı? Duy Beni ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    DUY BENİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Duy Beni dizisi 7 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'da Star TV'de yayın hayatına başlayacak.
  • Duy Beni dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Duy Beni dizisi uyarlama mı? Duy Beni ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    DUY BENİ OYUNCULARI KİMLER? 

    Duy Beni'nin güçlü oyuncu kadrosunda; Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Durul Bazan, Murat Daltaban, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül ve İbrahim Yıldız gibi oyuncular yer alıyor. 

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