Düzce'de hasarlı konutların yıkımı sürüyor

AA

Düzce'de, 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören 791 konuttan 464'ünün yıkımı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bakanlık tarafından depremin ardından yapılan incelemeler sonucunda aralarında konut, cami, ahır, kümes ve deponun bulunduğu 899 yapı hakkında "acil yıkım" kararı verildi.

Kararın duyurulmasının ardından iş makineleriyle çalışmalara başlayan ekipler, 791 konuttan 464'ünün yıkımını gerçekleştirdi. Merkez Arapçiftliği Mahallesi'nde bulunan, 1999'da yaşanan her iki depremde hafif hasar alan Arapçiftliği Merkez Camisi'nin de yıkımına bugün başlandı.

Kentte hasar gören yapıların yıkımına devam ediliyor.